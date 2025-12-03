Λούτσα: Νέα προθεσμία για απολογία ζήτησε ο 29χρονος – Κοκαΐνη και αλκοόλ στο αίμα του οδηγού του θανατηφόρου τροχαίου

Νέα προθεσμία για την απολογία του ζήτησε ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε έναν 24χρονο και άφησε σοβαρά τραυματισμένη τη σύντροφό του. Ο κατηγορούμενος αναμένεται πλέον να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή αύριο, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, αντιμέτωπος με κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση που οδήγησε σε θάνατο και σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Η υπεράσπισή του υπέβαλε νέο αίτημα παράτασης, καθώς η δικογραφία ενισχύθηκε με κρίσιμα στοιχεία: οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο 29χρονος είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, ενώ στο αίμα του εντοπίστηκε και αλκοόλ σε επίπεδο 0,63 γραμμαρίων ανά λίτρο, πάνω από το επιτρεπτό όριο των 0,50 γρ./λ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή ψυχολογική κατάσταση και έχει εκφράσει τη μεταμέλεια και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του 24χρονου και τους τραυματίες.

Να σημειωθεί ότι ο 29χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών και είχε παραδεχθεί χρήση κοκαΐνης. Τα νέα δεδομένα ενισχύουν το κατηγορητήριο και αναμένεται να διαμορφώσουν καθοριστικά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών.

