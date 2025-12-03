Λούτσα: Νέα προθεσμία για απολογία ζήτησε ο 29χρονος – Κοκαΐνη και αλκοόλ στο αίμα του οδηγού του θανατηφόρου τροχαίου

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου στη Λούτσα, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις του 29χρονου οδηγού επιβεβαίωσαν χρήση κοκαΐνης και υψηλό αλκοόλ. Ο κατηγορούμενος, που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί.

Λούτσα: Νέα προθεσμία για απολογία ζήτησε ο 29χρονος - Κοκαΐνη και αλκοόλ στο αίμα του οδηγού του θανατηφόρου τροχαίου
03 Δεκ. 2025 13:43
Pelop News

Νέα προθεσμία για την απολογία του ζήτησε ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε έναν 24χρονο και άφησε σοβαρά τραυματισμένη τη σύντροφό του. Ο κατηγορούμενος αναμένεται πλέον να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή αύριο, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, αντιμέτωπος με κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση που οδήγησε σε θάνατο και σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Η υπεράσπισή του υπέβαλε νέο αίτημα παράτασης, καθώς η δικογραφία ενισχύθηκε με κρίσιμα στοιχεία: οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο 29χρονος είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, ενώ στο αίμα του εντοπίστηκε και αλκοόλ σε επίπεδο 0,63 γραμμαρίων ανά λίτρο, πάνω από το επιτρεπτό όριο των 0,50 γρ./λ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή ψυχολογική κατάσταση και έχει εκφράσει τη μεταμέλεια και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του 24χρονου και τους τραυματίες.

Να σημειωθεί ότι ο 29χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών και είχε παραδεχθεί χρήση κοκαΐνης. Τα νέα δεδομένα ενισχύουν το κατηγορητήριο και αναμένεται να διαμορφώσουν καθοριστικά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:36 Πάτρα: Αστυνομική έφοδος στον Ριγανόκαμπο Πατρών: Σε 20 προσαγωγές, εξιχνιάστηκαν πάνω από 70 υποθέσεις
15:32 Καϊλή για τη σύλληψη της Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς
15:24 Πάτρα: Μεταφέρονται τα Διοικητικά Δικαστήρια στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ
15:16 Σε οριακό σημείο τα σχολεία στα Καλάβρυτα – Επιστολή «καμπανάκι» από τον Σύλλογο Γονέων
15:08 Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου
15:00 Έκτακτες ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο λόγω πορειών για τον Γρηγορόπουλο
15:00 Στην «κόκκινη ζώνη» και η Αχαΐα: Υψηλή επικινδυνότητα στον νέο Εθνικό Χάρτη Πυρκαγιών
14:55 Επική στιγμή στη Σύρο: Φαντάρος παρακολούθησε το ματς του Ολυμπιακού από τη σκοπιά
14:53 Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλή: Η εθιμοτυπική πρώτη συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη
14:46 Βελόπουλος στη Βουλή: Σκληρή επίθεση για αγροτικά, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξοπλιστικά και εκλογές
14:41 Ανδρουλάκης: «Η Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ είναι ημέρα λογοδοσίας για την κοινωνία μας»
14:38 Μαρινάκης: «Ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε – Δεν θα δοθούν λεφτά που δεν υπάρχουν»
14:31 Κυψέλη: Εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου βρέθηκαν μέσα στο αποχετευτικό του ΑΤ
14:23 Έκρυθμο μέτωπο αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα: Σπασμένα αστυνομικά φράγματα, κλειστοί δρόμοι και πορείες με χιλιάδες τρακτέρ
14:20 Η υπνική άπνοια διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικής νόσου
14:11 Ένταση στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών: Οδηγοί ταξί απέναντι στα ΜΑΤ με χημικά στον αέρα
14:05 Πάνω από 1.190 παραβάσεις τον Νοέμβριο για εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση πολιτών στη Δυτική Ελλάδα
14:02 Αττική: Συναγερμός για λειψυδρία – Μόρνος και Υλίκη χάνουν ραγδαία τα αποθέματά τους παρά τις βροχές
14:00 Πάτρα: Με υψηλή συμμετοχή συνεχίζεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Κομβόι διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης
13:56 Αττική: Βίντεο της ΕΛΑΣ από μεγάλη επιχείρηση με 11 προσαγωγές για κύκλωμα κλοπών και απατών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ