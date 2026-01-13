Λοβέρδος μετά την απόφαση για τη Novartis: «Είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος»

Για πλήρη δικαίωση κάνει λόγο ο Ανδρέας Λοβέρδος μετά την ομόφωνη καταδίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, αφήνοντας αιχμές και για πολιτικές ευθύνες της τότε κυβέρνησης.

Λοβέρδος μετά την απόφαση για τη Novartis: «Είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος»
13 Ιαν. 2026 14:21
Pelop News

Την ικανοποίησή του για την απόφαση του Εφετείου στην υπόθεση της Novartis εξέφρασε ο Ανδρέας Λοβέρδος, κάνοντας λόγο για πλήρη δικαίωση μετά την ομόφωνη καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Λοβέρδος σημειώνει χαρακτηριστικά: «Είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος», προσθέτοντας ότι «ένοχοι κρίθηκαν ομόφωνα και για τα δύο αδικήματα και από το Εφετείο οι ψευδομάρτυρες της σκευωρίας της Novartis».

Παράλληλα, αφήνει σαφείς αιχμές για πολιτικές ευθύνες, αναφερόμενος στην τότε κυβέρνηση και προσωπικά στον Αλέξης Τσίπρας. Όπως αναφέρει, «ένοχοι κρίθηκαν και στη συνείδησή μας όσοι τους συνέδραμαν, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξε συνειδητά να στηρίξει τους ψευδομάρτυρες, μέσα και έξω από τη χώρα, μέσα και έξω από τη Βουλή».

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τρίτης (13/1/2026) το Εφετείο έκρινε ομόφωνα ένοχους τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, οι οποίοι είχαν καταθέσει με τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση».

Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν, όπως και πρωτοδίκως, για ψευδή κατάθεση κατά συρροή σε βάρος πολιτικών προσώπων που είχαν στραφεί εναντίον τους με μηνύσεις, καθώς και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος ορισμένων εξ αυτών, κλείνοντας δικαστικά ένα από τα πλέον πολύκροτα κεφάλαια της υπόθεσης Novartis.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:28 Εξαφανίστηκε 25χρονος από το Μαρούσι: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
16:20 Κύπρος: Διορίστηκε ποινικός ανακριτής για το πολύκροτο βίντεο με τις μίζες στο Προεδρικό
16:12 Στον εξωδικαστικό και τα χρέη προς δήμους – Ρύθμιση ακόμη και με κατασχέσεις σε εξέλιξη
16:04 Πάτρα – Καταγγελία αναγνώστη για την πεζοδρόμηση της Σολωμού: «Επικίνδυνα πεζοδρόμια και αυθαίρετη κοπή δέντρων»
15:56 Τα σχολεία της περιφέρειά μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Συνεργασία για νέες εμπειρίες μάθησης και άθλησης
15:48 Συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών στο Μαξίμου: «Ανοιχτό το πεδίο για ουσιαστικές λύσεις στον πρωτογενή τομέα»
15:44 Ποια θα είναι η αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: Σταθερό εικαστικό στίγμα, τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο
15:40 Πάτρα: Αδειες ξανά οι πιάτσες – Γιατί απεργούν τα ταξί
15:32 Το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ ξεκινά τη λειτουργία του
15:24 Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος που χτύπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του
15:17 Ημέρα Καριέρας στην Πάτρα – Ευκαιρίες απασχόλησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
15:08 Μεταλλικές Κατασκευές για τον Ενεργειακό Τομέα
15:00 Αχαΐα: Στήριξη με αστερίσκους στο πολιτικό βήμα της Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι πλησιάζουν και ποιοι κρατούν αποστάσεις
14:57 Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 80χρονου πατέρα του
14:46 Στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Στις 15:00 ο διάλογος
14:37 ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ
14:32 Αρβανίτης σε Φαραντούρη: «Οι άνθρωποι φαίνονται στα διαζύγια, όχι στους έρωτες»
14:26 Σε έξαρση η γρίπη στη χώρα – Έκκληση ειδικών για εμβολιασμό και έγκαιρη διάγνωση
14:21 Λοβέρδος μετά την απόφαση για τη Novartis: «Είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος»
14:18 Τσουκαλάς για αγροτικό: «Ο διάλογος δεν είναι επικοινωνιακό show – χρειάζονται καθαρές λύσεις»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ