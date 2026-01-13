Λοβέρδος μετά την απόφαση για τη Novartis: «Είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος»

Την ικανοποίησή του για την απόφαση του Εφετείου στην υπόθεση της Novartis εξέφρασε ο Ανδρέας Λοβέρδος, κάνοντας λόγο για πλήρη δικαίωση μετά την ομόφωνη καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Λοβέρδος σημειώνει χαρακτηριστικά: «Είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος», προσθέτοντας ότι «ένοχοι κρίθηκαν ομόφωνα και για τα δύο αδικήματα και από το Εφετείο οι ψευδομάρτυρες της σκευωρίας της Novartis».

Παράλληλα, αφήνει σαφείς αιχμές για πολιτικές ευθύνες, αναφερόμενος στην τότε κυβέρνηση και προσωπικά στον Αλέξης Τσίπρας. Όπως αναφέρει, «ένοχοι κρίθηκαν και στη συνείδησή μας όσοι τους συνέδραμαν, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξε συνειδητά να στηρίξει τους ψευδομάρτυρες, μέσα και έξω από τη χώρα, μέσα και έξω από τη Βουλή».

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τρίτης (13/1/2026) το Εφετείο έκρινε ομόφωνα ένοχους τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, οι οποίοι είχαν καταθέσει με τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση».

Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν, όπως και πρωτοδίκως, για ψευδή κατάθεση κατά συρροή σε βάρος πολιτικών προσώπων που είχαν στραφεί εναντίον τους με μηνύσεις, καθώς και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος ορισμένων εξ αυτών, κλείνοντας δικαστικά ένα από τα πλέον πολύκροτα κεφάλαια της υπόθεσης Novartis.

