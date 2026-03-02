Λύτρωση για τον Ατρόμητο, έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αχαϊκή
H διαφορά από τον Αρη Πατρών μειώθηκε στους τρεις βαθμούς και όλα αρχίζουν ξανά
Πάλι από την αρχή ξεκινούν τα play offs της Α’ Κατηγορίας μετά την ισοπαλία 2-2 ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Αχαϊκή, στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων για την 3η αγωνιστική.
Πλέον, ο Αρης Πατρών μείωσε τη διαφορά του από τους «πορτοκαλί» στους τρεις βαθμούς, αλλά η Αχαϊκή έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα πιο κοντά.
Mόλις στο 1′ ο Παππάς εκτέλεσε φάουλ με τη μπάλα να περνά λίγο άουτ. Στο 31′ ο Αποστολόπουλος με πέναλτι άνοιξε το σκορ για τον Ατρόμητο, ενώ με τον ίδιο τρόπο ισοφάρισε η Αχαϊκή στο 35′ με τον Φωτόπουλο.
H μεγάλη ανατροπή ήρθε για τους «κιτρινόμαυρους» στο 62′ με τον Μητρόπουλο να σκοράρει για το 2-1, όμως στο 91′ πάλι με πέναλτι ο Σμυρλής διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.
Στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, ο Κεραυνός επικράτησε 2-0 του Πήγασου με γκολ του Αργυρόπουλου με πέναλτι στο 40′ και στο 70′.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Ατρόμητος
|3
|11-2
|31
|Αρης
|3
|6-4
|28
|Αχαϊκή
|3
|6-4
|24
|Κεραυνός
|3
|5-2
|23
|Εθνικός
|3
|5-11
|23
|Πάτραι
|3
|3-3
|22
|Πανμοβριακός
|3
|3-7
|18
|Πήγασος
|3
|2-8
|14
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News