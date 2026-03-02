Λύτρωση για τον Ατρόμητο, έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αχαϊκή

Πάλι από την αρχή ξεκινούν τα play offs της Α’ Κατηγορίας μετά την ισοπαλία 2-2 ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Αχαϊκή, στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων για την 3η αγωνιστική.

Πλέον, ο Αρης Πατρών μείωσε τη διαφορά του από τους «πορτοκαλί» στους τρεις βαθμούς, αλλά η Αχαϊκή έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα πιο κοντά.

Mόλις στο 1′ ο Παππάς εκτέλεσε φάουλ με τη μπάλα να περνά λίγο άουτ. Στο 31′ ο Αποστολόπουλος με πέναλτι άνοιξε το σκορ για τον Ατρόμητο, ενώ με τον ίδιο τρόπο ισοφάρισε η Αχαϊκή στο 35′ με τον Φωτόπουλο.

H μεγάλη ανατροπή ήρθε για τους «κιτρινόμαυρους» στο 62′ με τον Μητρόπουλο να σκοράρει για το 2-1, όμως στο 91′ πάλι με πέναλτι ο Σμυρλής διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, ο Κεραυνός επικράτησε 2-0 του Πήγασου με γκολ του Αργυρόπουλου με πέναλτι στο 40′ και στο 70′.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος 3 11-2 31 Αρης 3 6-4 28 Αχαϊκή 3 6-4 24 Κεραυνός 3 5-2 23 Εθνικός 3 5-11 23 Πάτραι 3 3-3 22 Πανμοβριακός 3 3-7 18 Πήγασος 3 2-8 14

