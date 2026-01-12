Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα

Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα
12 Ιαν. 2026 13:47
Pelop News

Τα βασικά σημεία από την τοποθέτηση του κ. Μάνου Μουστάκα, Γενικού Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά την ημερίδα Annual Greek Defence Industry Compass, η οποία διοργανώθηκε προ ημερών στις Βρυξέλλες από τον ΣΕΚΠΥ, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ:

 

Στον καθοριστικό ρόλο των μεταφορικών υποδομών για τη στρατιωτική κινητικότητα- δηλαδή την ταχεία, αξιόπιστη και απρόσκοπτη μετακίνηση στρατιωτικού προσωπικού και υλικού, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης– αναφέρθηκε ο Μάνος Μουστάκας, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατά την ημερίδα Annual Greek Defence Industry Compass, η οποία διοργανώθηκε προ ημερών στις Βρυξέλλες από τον ΣΕΚΠΥ, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ.

Όπως τόνισε, οι μεταφορικοί διάδρομοι που λειτουργούν βάσει συμβάσεων παραχώρησης αποτελούν ιδανικό εργαλείο υλοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη στρατιωτική κινητικότητα. Κι αυτό διότι «λειτουργούν ως ολοκληρωμένα συστήματα και όχι ως μεμονωμένες υποδομές, με ενιαίο φορέα ευθύνης σε όλο τον κύκλο ζωής τους».

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κομβικοί μεταφορικοί διάδρομοι συνδέουν τα λιμάνια της Μεσογείου με τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ, εξυπηρετώντας ήδη το μεγαλύτερο μέρος της εμπορευματικής κίνησης. Μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων –όπως η αύξηση της φέρουσας ικανότητας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας γεφυρών, σηράγγων και ανισόπεδων κόμβων, καθώς και η δημιουργία ασφαλών χώρων στάσης και στάθμευσης– οι διάδρομοι αυτοί μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστικά διπλής χρήσης, χωρίς την ανάγκη νέων κατασκευών.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ο κ. Μουστάκας, δημιουργείται ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο υψηλής χωρητικότητας, που επιτρέπει συντομότερους χρόνους αντίδρασης και ανάπτυξης δυνάμεων, ενισχύει την ανθεκτικότητα έναντι διαταραχών και βελτιώνει τη συνολική αξιοπιστία των ευρωπαϊκών μεταφορών. Από την πλευρά της ΕΕ ενισχύεται η στρατηγική αυτονομία και συνοχή, ενώ από την πλευρά του ΝΑΤΟ ενδυναμώνεται η δυνατότητα ταχείας ενίσχυσης κατά μήκος κρίσιμων αξόνων.

Παράλληλα, κρίσιμης σημασίας είναι η ψηφιακή διαλειτουργικότητα. Η ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και η διασύνδεση πολιτικών και στρατιωτικών συστημάτων –όπως τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου και τα πληροφοριακά συστήματα logistics– αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για αποτελεσματικό επιχειρησιακό συντονισμό.

Όπως ακόμη επεσήμανε, οι υφιστάμενοι περιορισμοί στη στρατιωτική κινητικότητα δεν οφείλονται στην έλλειψη υποδομών, αλλά σε συγκεκριμένα τεχνικά εμπόδια εντός, κατά τα άλλα, σύγχρονων δικτύων. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί προσέγγιση σε επίπεδο ενιαίων διαδρόμων και στοχευμένες, μετρήσιμες παρεμβάσεις.

Για τις κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν γρήγορα, εντός προϋπολογισμού και με σαφή λογοδοσία, καθώς στο πλαίσιο των παραχωρήσεων ένας και μόνο φορέας φέρει την ευθύνη σχεδιασμού, αδειοδότησης, υλοποίησης και λειτουργίας.

Κλείνοντας, ο κ. Μουστάκας υπογράμμισε ότι το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη στρατιωτική κινητικότητα υπάρχει ήδη και ότι οι μεταφορικοί διάδρομοι που λειτουργούν βάσει συμβάσεων παραχώρησης επιτρέπουν την άμεση μετάβαση από τη χάραξη πολιτικής στην υλοποίηση.

«Με τον τρόπο αυτό», σημείωσε, «η Ευρώπη μπορεί να περάσει από τη στρατηγική στην επιχειρησιακή ικανότητα – τώρα, όχι στην επόμενη δεκαετία».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:16 Αιγιάλεια: Σφοδρή αντίδραση ΠΕΣ για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur: «Θα πλήξει τα αγροτικά προϊόντα και τους παραγωγούς μας»
16:08 Ανησυχητικά στοιχεία για τα τροχαία στη Δυτική Ελλάδα: Αυξήθηκαν τα ατυχήματα τον Δεκέμβριο 2025
16:00 Χανιά: Ανήλικοι είχαν ρημάξει πάνω από 27 μοτοσικλέτες – 10 συλλήψεις
15:51 Άντριους Κουμπίλιους (Ευρωπαίος Επίτροπος): Ταφόπλακα για το NATO η πιθανή βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ
15:40 Η τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου διεκδικεί τον τίτλο της καλύτερης στον κόσμο – Μοναδική ελληνική συμμετοχή στα Best Murals of the World 2025
15:33 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι θα δούμε και ζήσουμε φέτος – Από την έναρξη και τις γειτονιές ως τις παρελάσεις, τα παιδιά και τα νέα δρώμενα
15:27 Δείτε πολλές ΦΩΤΟ από την πίτα του Επιμελητηρίου – Λουλούδης: «Το 2026 να περάσουμε από τα λόγια στα έργα»
15:19 Ο Κώστας Πελετίδης και μέλη της δημοτικής αρχής στην πίτα του Παμμικρασσιατικού
15:08 Κοινωνικές δράσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
15:00 Φαραντούρης για Καρυστιανού: «Δεν προεξοφλώ τη συμμετοχή μου πουθενά – Χρειάζεται σαφές πολιτικό στίγμα»
14:50 «Καμπανάκι» από τον ΕΟΔΥ για τη γρίπη: Στην κορύφωση του κύματος, αυξάνονται οι νοσηλείες
14:44 Τραγωδία στη Ρόδο: Νεογέννητο λίγων ωρών κατέληξε μετά από αεροδιακομιδή στην Κρήτη
14:38 Βελόπουλος από τα δικαστήρια Λάρισας: «Η Ελληνική Λύση θα είναι δίπλα στους συγγενείς μέχρι τέλους»
14:28 Πάτρα: Γυναίκα απειλούσε να πέσει από ταράτσα – Σωτήρια η επέμβαση αστυνομικών ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα στο Ρίο: Σφοδρές καταγγελίες Γιαννόπουλου για καθυστερήσεις και κενά στις έρευνες
14:17 Θεοδωρικάκος: Σε πλήρη λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή – «Στήριξη στους πολίτες με ελέγχους και ανταγωνισμό»
14:12 Γιαννακοπούλου για το κόμμα Καρυστιανού: «Αστάθεια και γενικολογίες μέχρι στιγμής»
14:04 Νέος Κόσμος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο ΒΙΝΤΕΟ
13:52 Αλεξανδρούπολη: 68 αιτήσεις αποζημίωσης από επιχειρήσεις και 150 για ζημιές σε κατοικίες μετά την καταιγίδα
13:47 Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ