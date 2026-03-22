Μαχαίρωσαν τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, η ΕΛΑΣ αναζητά τους δράστες

Σοκ στην κοινωνία της Καρδίτσας από την είδηση του θανάτου γνωστού τραγουδιστή της περιοχής. Ο 51χρονος Γιώργος Τσιτόγλου εντοπίστηκε την Κυριακή 22/03 νεκρός με τραύματα από μαχαίρι.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το θύμα δεν εντοπίστηκε έξω από το δικό του σπίτι, αλλά έξω από το σπίτι ενός άνδρα στο οποίο φέρεται να είχε μεταβεί νωρίτερα με τη συνοδεία μιας γυναίκας.

Ο άνδρας στο σπίτι του οποίου βρέθηκε το άψυχο σώμα του 51χρονου έχει προσαχθεί και, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως για το φονικό δεν ευθύνεται εκείνος, αλλά δύο άλλοι άνδρες που βρέθηκαν επίσης στο σημείο και αποχώρησαν πριν την άφιξη των αστυνομικών.

Στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκαν άμεσα η αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και φυσικά ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Ο Γιώργος Τσιτόγλου ήταν γνωστός στη Θεσσαλία και είχε περάσει και από τις πίστες της Λάρισας.

