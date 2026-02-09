Μάχη με κυκλώματα διαρρηκτών: Σημαντικές επιτυχίες των υπηρεσιών Ασφαλείας σε Πάτρα και Αιγιο

Παρά τις διαχρονικές και έντονες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό που καταγράφονται στις αστυνομικές υπηρεσίες της Πάτρας και συνολικά της Αχαΐας, οι Υπηρεσίες Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνεχίζουν να δίνουν βάρος στην αντιμετώπιση των κλοπών και των διαρρήξεων, επιδιώκοντας να διατηρήσουν υψηλό το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, καταγράφεται μια σειρά ουσιαστικών επιτυχιών τόσο στην Πάτρα όσο και στην Αιγιάλεια, με σημαντικές υποθέσεις να οδηγούνται πλέον σε εξιχνίαση και σχηματισμό δικογραφιών.

Στην Αιγιάλεια, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ολοκλήρωσαν μια πολύμηνη έρευνα, η οποία οδήγησε στην εξιχνίαση συνολικά 20 υποθέσεων κλοπών. Πρόκειται κυρίως για 17 διαρρήξεις σε κατοικίες και 3 περιπτώσεις κλοπών πινακίδων κυκλοφορίας, που είχαν σημειωθεί σε διαφορετικές περιοχές της Αιγιάλειας και είχαν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους. Οι δράστες φέρονται να κινούνταν μεθοδικά, επιλέγοντας κυρίως σπίτια απ’ όπου απουσίαζαν οι ένοικοι, αφαιρώντας κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Από την έρευνα προέκυψε η ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, ενώ η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 70.000 ευρώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μέρος της λείας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Αντίστοιχη κινητικότητα παρατηρείται και στην Πάτρα το τελευταίο διάστημα. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προχώρησε στην εξιχνίαση σειράς υποθέσεων κλοπών και διαρρήξεων που είχαν διαπραχθεί τόσο σε κατοικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δράστες είχαν επαναλαμβανόμενη δράση, κινούνταν κυρίως τις νυχτερινές ώρες και στόχευαν χώρους με περιορισμένα μέτρα ασφαλείας. Από τη συνδυαστική αξιοποίηση καταθέσεων, τεχνικών στοιχείων και δεδομένων από κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε περισσότερες από μία πράξεις. Σε ορισμένες από τις υποθέσεις της Πάτρας οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε συλλήψεις, ενώ σε άλλες σχηματίστηκαν δικογραφίες που έχουν ήδη διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε υποθέσεις διαρρήξεων σε σπίτια ηλικιωμένων και σε μικρές επιχειρήσεις, όπου οι απώλειες, αν και οικονομικά περιορισμένες, είχαν έντονο κοινωνικό αντίκτυπο. Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι αρκετές από τις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν είχαν αρχικά καταγραφεί ως μεμονωμένα περιστατικά, ωστόσο από την έρευνα προέκυψε κοινός τρόπος δράσης.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία από τις πρόσφατες δικογραφίες δείχνουν ότι το ποσοστό εξιχνίασης κλοπών και διαρρήξεων στην Αχαΐα κινείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες. Σε υποθέσεις διαρρήξεων κατοικιών, το ποσοστό εξιχνίασης εκτιμάται ότι προσεγγίζει ή και ξεπερνά το 70%, ενώ στην Αιγιάλεια, με αφορμή την υπόθεση των είκοσι κλοπών, το ποσοστό εμφανίζεται ακόμη υψηλότερο. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ενδεικτικά της συστηματικής δουλειάς που γίνεται από τις υπηρεσίες, αλλά και της σημασίας που έχει η συνεργασία μεταξύ των τοπικών αστυνομικών τμημάτων.

Οπως επισημαίνουν στελέχη της ΕΛΑΣ, οι πρόσφατες επιτυχίες δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Αντίθετα, αποτελούν κίνητρο για συνέχιση και εντατικοποίηση των ερευνών, με στόχο την ταχύτερη εξιχνίαση νέων υποθέσεων και την αποτροπή της επαναλαμβανόμενης δράσης. Την ώρα που οι πολίτες εκφράζουν έντονη ανησυχία για φαινόμενα μικροεγκληματικότητας, οι εξιχνιάσεις σε Πάτρα και Αιγιάλεια στέλνουν το μήνυμα ότι, παρά τις δυσκολίες, οι αστυνομικές υπηρεσίες παραμένουν ενεργές και παρούσες.

