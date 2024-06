Μάγεψαν για δεύτερη βραδιά οι Coldplay, η έκπληξη ΒΙΝΤΕΟ

Κατάμεστο για δεύτερη βραδιά το στάδιο του ΟΑΚΑ. Οι Coldplay έπειτα από την φαντασμαγορική συναυλία στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (8/6) το βράδυ, μάγεψαν το κοινό τους με μια ακόμα συναυλία την Κυριακή 9 Ιουνίου στο κατάμεστο στάδιο.

Όπως και το Σάββατο έτσι και την Κυριακή το βράδυ το ΟΑΚΑ γέμισε από κόσμο που παρακολούθησε τους Coldplay να παρουσιάζουν τα πασίγνωστα τραγούδια τους.

Viva La vida in Athens! #coldplayathens @coldplay you make life more beautiful pic.twitter.com/wfY2dy7MTy

— Mary Skordia (@maryskordia) June 9, 2024