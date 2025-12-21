Μάγνης: Περί ποδοσφαίρου, γυναικών και άλλων δαιμονίων
Ο εμβληματικός διευθυντής σύνταξης της «Π» μιλά για το νέο του βιβλίο «Η απέχθεια των γυναικών για το ποδόσφαιρο»: «Η ζωή είναι μια δοκιμασία και ο Αλλος είναι η προσωποποίησή της. Αυτό είναι κατά βάση το πνεύμα των κειμένων μου, όπου οι ήρωες σαρκάζουν και αυτοσαρκάζονται χωρίς να διεκδικούν δικαιοσύνη, γιατί ξέρουν ότι ένοχοι είναι πρωτίστως οι ίδιοι».
Σαράντα χρόνια δημοσιογράφος -όλα στην «Π», κάποια εξ αυτών διευθυντής Σύνταξης-, στιχουργός, θεατρικός συγγραφέας και συγγραφέας του βιβλίου «Πώς κατάφερα να αρχίσω το τσιγάρο», στο διάστημα ενός χρόνου μετά τη συνταξιοδότησή του έγραψε διηγήματα που εκδόθηκαν πρόσφατα από «Το Δόντι». Τίτλος τους «Η απέχθεια των γυναικών για το ποδόσφαιρο». Μικρές απολαυστικές ιστορίες, στο χαρακτηριστικό ύφος του Κωνσταντίνου Μάγνη, ένα κράμα ευφυούς χιούμορ, αυτοσαρκασμού και υποδόριας τρυφερότητας. Ο συγγραφέας της εν λόγω συλλογής διηγημάτων, που διαβάζονται μονορούφι, μιλάει στην «Π» για τη γέννηση των ιστοριών του, τη γοητεία της μικρής φόρμας, το κοντράρισμα ανδρών-γυναικών. Κι ακόμα, εκφράζει την άποψή του για τη σημερινή Πάτρα και το μέλλον του έντυπου Τύπου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News