Μακάβρια ανακάλυψη ακρωτηριασμένων πτωμάτων σε χωματερή στο Ναϊρόμπι

Η αρχή εποπτείας της αστυνομίας της Κένυας ερευνά τυχόν ευθύνες αστυνομικών μετά τη μακάβρια ανακάλυψη χθες Παρασκευή ακρωτηριασμένων πτωμάτων σε χωματερή στο Ναϊρόμπι. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αστυνομίας (IPOA) ερευνά επίσης τις καταγγελίες περί απαγωγών και παράνομων συλλήψεων διαδηλωτών, οι οποίοι αγνοούνται μετά τις πρόσφατες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Η αστυνομία της Κένυας δέχεται έντονες επικρίσεις μετά τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων στη διάρκεια των διαδηλώσεων τον προηγούμενο μήνα. Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την κατηγορούν ότι έκανε χρήση υπερβολικής βίας στην προσπάθειά της να καταστείλει τις κινητοποιήσεις.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε πραγματικά πυρά εναντίον των διαδηλωτών. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων (KNHCR), 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις 18 Ιουνίου, όταν ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις.

Πολλές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει τις μεθόδους που χρησιμοποίησε η αστυνομία και έχουν ζητήσει τη διενέργεια ερευνών.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κένυας Τζάφετ Κοόμε – στο πρόσωπο του οποίου είχε κρυσταλλωθεί η λαϊκή οργή – παραιτήθηκε χθες Παρασκευή έπειτα από δυόμισι χρόνια στη θέση αυτή.

Την ίδια ημέρα η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα μετά τον εντοπισμό των ακρωτηριασμένων πτωμάτων έξι γυναικών σε χωματερή του Ναϊρόμπι.

Six decomposing female bodies were found in a quarry in the Kenyan capital of Nairobi on Friday, according to police, sparking a protest at a nearby police station. https://t.co/YIoMhg0xHd

— CNN Africa (@CNNAfrica) July 12, 2024