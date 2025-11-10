Μακελειό στα Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη – Στη φυλακή και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη

Οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί της Δευτέρας και, μετά τις απολογίες τους, πήραν τον δρόμο για τη φυλακή. Πρόκειται για τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των δύο θυμάτων του μακελειού, και τον 48χρονο ξάδερφό του, που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Ηρακλείου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Ο 43χρονος επέλεξε τη σιωπή, κάνοντας χρήση του δικαιώματός του να μην απολογηθεί, ενώ ο 48χρονος κατέθεσε υπόμνημα δηλώνοντας πως δεν είχε καμία εμπλοκή στο αιματοκύλισμα και δεν έφερε όπλο. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Στη φυλακή και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη

Από την Κυριακή βρίσκονται ήδη στις φυλακές και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη, ηλικίας 27, 29 και 19 ετών, που είχαν παραδοθεί την περασμένη Τρίτη. Για λόγους ασφαλείας, οι απολογίες τους πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικά και υπό άκρα μυστικότητα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Και οι τρεις αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας πως δεν οπλοφορούσαν, ωστόσο εισαγγελέας και ανακρίτρια δεν πείστηκαν, αποφασίζοντας την προφυλάκισή τους.

Μεταγωγή των τραυματιών εκτός Κρήτης

Οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονταν φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ —ο 25χρονος αδελφός των τριών Φραγκιαδάκη και ένας 30χρονος συγγενής— έχουν ήδη μεταφερθεί σε φυλακές εκτός Κρήτης, κάτω από δρακόντεια μέτρα και μυστικότητα, το βράδυ της Παρασκευής.

Η πολύκροτη υπόθεση, που έχει συγκλονίσει το νησί, παραμένει στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών, με τα επόμενα στάδια της ανάκρισης να αναμένονται κρίσιμα για τη διαλεύκανση του αιματηρού περιστατικού.

