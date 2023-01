Μακελειό στο Λος Άντζελες: Στους εννέα οι νεκροί – Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας – Παραμένουν ασύλληπτοι οι δράστες

Πολλαπλοί πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (21/1) στο Λος Άντζελες και συγκεκριμένα, στην περιοχή Μοντερέι Παρκ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της κινεζικής Πρωτοχρονιάς.

Πληροφορίες για μαζικούς πυροβολισμούς στο Λος Άντζελες. Η Αστυνομία ανακοίνωσε 9 νεκρούς.

Λος Άντζελες: Πολλαπλοί πυροβολισμοί σε φεστιβάλ για την κινεζική Πρωτοχρονιά – ΒΙΝΤΕΟ

Η επίθεση σημειώθηκε στο Μοντερέι Παρκ σύμφωνα με την ΕΡΤ, κοντά σε χώρο όπου συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος για τον εορτασμό της κινεζικής πρωτοχρονιάς. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι δέχθηκαν τα πυρά του δράστη ή των δραστών.

Currently multiple authorities are responding to a mass shooting in Monterey Park with reports of 16 people have been shot with unconfirmed reports 10 fatalities this is still developing pic.twitter.com/4XUwRwaibf

Το Μόντερεϊ Παρκ βρίσκεται περίπου 11 χιλιόμετρα από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την αστυνομία και την πυροσβεστική να έχουν σπεύσει στην περιοχή και να παρέχουν τις πρώτες βοήθειας στα θύματα.

Τραυματίες έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής.

Our prayers are with our friends and colleagues in the great city of Monterey Park. We stand ready to lend our support during this difficult time as we wait for more confirmed details of an alleged mass shooting incident. #montereypark https://t.co/cBo0TYfBEF

— Mayor Andrew Chou (@AndrewChouDB) January 22, 2023