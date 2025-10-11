Μακελειό στο Μισισιπί: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες σε μαζική ένοπλη επίθεση BINTEO

Νέα τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μαζική ένοπλη επίθεση συγκλόνισε την πόλη Λίλαντ του Μισισιπί τα ξημερώματα του Σαββάτου (11/10). Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν, την ώρα που η κοινότητα γιόρταζε το ετήσιο Homecoming του τοπικού σχολείου.

11 Οκτ. 2025 17:45
Pelop News

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον δώδεκα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά, μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στην πολιτεία Μισισίπι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στα ξημερώματα του Σαββάτου (11 Οκτωβρίου 2025), στην κεντρική οδό της πόλης Λίλαντ, περίπου 190 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Τζάκσον, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τζον Λι, που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

Από τους τραυματίες, τέσσερις μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται σε κοντινά ιατρικά κέντρα. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις και παραμένει άγνωστο το κίνητρο του δράστη ή των δραστών.

Το Λίλαντ ήταν εκείνη τη νύχτα πιο πολυσύχναστο απ’ ό,τι συνήθως, καθώς το τοπικό γυμνάσιο πραγματοποιούσε τον ετήσιο αγώνα Homecoming, μια καθιερωμένη παράδοση στις ΗΠΑ, όπου απόφοιτοι και μαθητές γιορτάζουν την κοινότητα και το σχολικό πνεύμα.

Η γιορτή μετατράπηκε σε πεδίο τρόμου μέσα σε λίγα λεπτά, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί στην καρδιά της πόλης, βυθίζοντας τους κατοίκους στο χάος και τον πανικό.

Η αστυνομία ερευνά την περιοχή, εξετάζοντας κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες για να εντοπίσει τους δράστες, ενώ το FBI έχει προσφερθεί να συνδράμει στις έρευνες.

Η τραγωδία του Μισισίπι προστίθεται στη μακρά λίστα των μαζικών επιθέσεων που συγκλονίζουν τις ΗΠΑ, σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για την οπλοκατοχή και την ασφάλεια στις κοινότητες αναζωπυρώνεται για ακόμη μία φορά.
