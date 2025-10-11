Μακελειό στο Μισισιπί: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες σε μαζική ένοπλη επίθεση BINTEO

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον δώδεκα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά, μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στην πολιτεία Μισισίπι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στα ξημερώματα του Σαββάτου (11 Οκτωβρίου 2025), στην κεντρική οδό της πόλης Λίλαντ, περίπου 190 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Τζάκσον, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τζον Λι, που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

Από τους τραυματίες, τέσσερις μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται σε κοντινά ιατρικά κέντρα. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις και παραμένει άγνωστο το κίνητρο του δράστη ή των δραστών.

Leland, Mississippi homecoming game shooting: – Shooting occurred during gathering after the game – 20 people were shot, according to Sen. Derrick Simmons – At least 4 killed, 16 injured – 4 in critical condition (CBS, KCCI) | Footage: Brina Ladii Savage via Facebook pic.twitter.com/mpckPj6tDo — Breaking Avian (@BreakingAvian) October 11, 2025

Το Λίλαντ ήταν εκείνη τη νύχτα πιο πολυσύχναστο απ’ ό,τι συνήθως, καθώς το τοπικό γυμνάσιο πραγματοποιούσε τον ετήσιο αγώνα Homecoming, μια καθιερωμένη παράδοση στις ΗΠΑ, όπου απόφοιτοι και μαθητές γιορτάζουν την κοινότητα και το σχολικό πνεύμα.

Η γιορτή μετατράπηκε σε πεδίο τρόμου μέσα σε λίγα λεπτά, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί στην καρδιά της πόλης, βυθίζοντας τους κατοίκους στο χάος και τον πανικό.

Η αστυνομία ερευνά την περιοχή, εξετάζοντας κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες για να εντοπίσει τους δράστες, ενώ το FBI έχει προσφερθεί να συνδράμει στις έρευνες.

Breaking! 4 KILLED and 12 WOUNDED in deadly mass #SHOOTING at #Mississippi High School 4 of the wounded were airlifted to a local hospital in city of Leland Investigation is ongoing says Mayor John Lee pic.twitter.com/H54DpwspPZ — Michael Ashura (@MichaelAshura) October 11, 2025

Η τραγωδία του Μισισίπι προστίθεται στη μακρά λίστα των μαζικών επιθέσεων που συγκλονίζουν τις ΗΠΑ, σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για την οπλοκατοχή και την ασφάλεια στις κοινότητες αναζωπυρώνεται για ακόμη μία φορά.

