Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Τα παιδιά μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο»

Ως «γλυκόπικρη» χαρακτήρισε τη μεγάλη νίκη επί της Ηλιούπολης ο προπονητής της Ανδρικής ομάδας πόλο της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης, καθώς είναι μεν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, όμως χρειάζεται συνδυασμός αποτελεσμάτων (δύο ήττες του Ηρακλή) για να πάρει το πατρινό συγκρότημα την πρόκριση στα πλέι-οφ της Α2 Εθνικής.

Παρόλα αυτά, ο Μάκης Λυκούδης στέκεται στη μεγάλη προσπάθεια που έχουν κάνει φέτος οι παίκτες του: «Τα παιδιά απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο. Εχουμε αδικήσει λίγο τους εαυτούς μας. Θα μπορούσαμε και παραπάνω όπως αποδεικνύεται. Κρατάω, όμως, το ότι τα παιδιά αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι μπορούν να βάλουν τον πήχη και για τους ίδιους και για την ομάδα, ακόμη ψηλότερα. Δεν έχω κάνει λάθος στη σκέψη μου για την ομάδα. Αυτό το σύνολο παικτών που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν είχαν παίξει σε επίπεδο πρωταθλητισμού, έχουν κάνει μια απίστευτη σεζόν. Τα παιδιά ήταν ανταγωνιστικά σε όλα τα παιχνίδια, εκτός ίσως από εκείνα με τον ΝΑΟ Κέρκυρας που είναι η καλύτερη ομάδα στον Ομιλό μας. Κι όσα παιχνίδια χάσαμε, τα χάσαμε στις λεπτομέρειες, λόγω απειρίας. Συγχαρητήρια, όμως, και στη διοίκηση. Περάσαμε πολλά και τα καταφέραμε. Πλέον, αρχίζουμε να βλέπουμε και την επόμενη ημέρα. Τους στόχους θα τους θέσει η διοίκηση της ΝΕΠ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



