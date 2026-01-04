Μάκης Βορίδης για εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Μπράβο σε Τραμπ και Μητσοτάκη

Λάβρος υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ και της στάσης του Κυριάκου Μητσοτάκη ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής της ΝΒΔ Μάκης Βορίδης.

«Στο Δυτικό κόσμο υπάρχει πλέον ένας ηγέτης που υπερασπίζεται έμπρακτα τα συμφέροντα του Δυτικού ημισφαιρίου: ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας κομμουνιστής δικτάτορας, που είχε μετατρέψει την οικονομία της χώρας του σε σημείο διακίνησης ναρκωτικών, δεν βρίσκεται πια στην εξουσία. Και κάποιοι επικαλούνται τη «διεθνή νομιμότητα». Ποια ακριβώς; Εκείνη που ανέχεται δικτατορίες;

Που καλύπτει διεφθαρμένα καθεστώτα; Που θεωρεί θεμιτή τη βία και την καταπίεση όταν προέρχονται από το «σωστό» ιδεολογικό στρατόπεδο;

Όταν, όμως, μια χώρα αναλαμβάνει δράση για να προστατεύσει τα εύλογα και νόμιμα συμφέροντά της, τότε οι απανταχού Αριστεροί θυμούνται ξαφνικά το διεθνές δίκαιο!

Εξαιρετική η στάση της Ελλάδας. Εξαιρετική η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για μία ακόμη φορά, περήφανοι για την κυβέρνησή μας. Καμία έκπληξη από τις αντιδράσεις των φίλων των Μαδούρων».

