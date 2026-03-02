Μακροχρόνια άνεργοι: Κάλυψη εισφορών έως και πέντε χρόνια πριν από τη σύνταξη

Μια ουσιαστική «ανάσα» για χιλιάδες μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη συνταξιοδότηση προσφέρει η ΔΥΠΑ, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου το κόστος της προαιρετικής τους ασφάλισης. Το μέτρο λειτουργεί ως γέφυρα για όσους υπολείπονται ενσήμων, ώστε να μπορέσουν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Η ρύθμιση, που βασίζεται στο άρθρο 10 του ν. 2874/2000 και επικαιροποιήθηκε με τον ν. 5239/2025, δίνει τη δυνατότητα σε ανέργους που βρίσκονται κοντά στο όριο ηλικίας να συνεχίσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη, με τη δαπάνη να καλύπτεται πλήρως από τη ΔΥΠΑ. Στόχος είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να χαθεί το δικαίωμα σύνταξης λόγω ελλιπών ημερών ασφάλισης.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της Υπηρεσίας, πρόκειται για μια παρέμβαση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς αφορά ανθρώπους που έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγοράς εργασίας και βρίσκονται πολύ κοντά στη συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων.

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και αφορά αποκλειστικά την κάλυψη των ελλειπόντων ενσήμων, προσφέροντας ουσιαστική προστασία σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Δικαιούχοι είναι όσοι:

είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες,

απέχουν έως πέντε έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για σύνταξη,

διαθέτουν από 3.000 έως 4.500 ημέρες ασφάλισης,

δεν υπάγονται στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη συνέχιση της ασφάλισής τους μέχρι να καλύψουν το ελάχιστο απαιτούμενο όριο ημερών. Το σύνολο της σχετικής δαπάνης χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΥΠΑ.

Πώς εφαρμόζεται η διαδικασία

Η διαδικασία ενεργοποίησης του μέτρου προβλέπει συγκεκριμένα βήματα:

Ο άνεργος εκδίδει βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας μέσω της ΔΥΠΑ. Καταθέτει τη βεβαίωση στον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος εξετάζει τις προϋποθέσεις (ημέρες ασφάλισης και όρια ηλικίας) και εγκρίνει την υπαγωγή. Ο e-ΕΦΚΑ αποστέλλει στη ΔΥΠΑ τα στοιχεία των δικαιούχων. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας τις μηνιαίες εισφορές προς τον ασφαλιστικό φορέα.

Σε περιπτώσεις επικουρικών ταμείων που δεν εντάσσονται στον e-ΕΦΚΑ, η καταβολή γίνεται απευθείας από τη ΔΥΠΑ.

Γ. Χορμόβα: «Δημιουργούμε ένα σταθερό δίχτυ κοινωνικής προστασίας»

Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα υπογράμμισε ότι η απώλεια εργασίας λίγο πριν από τη σύνταξη δεν πρέπει να μετατρέπεται σε αδιέξοδο.

Όπως ανέφερε, η πλήρης κάλυψη των εισφορών διασφαλίζει ότι πολίτες που εργάστηκαν επί δεκαετίες δεν θα μείνουν χωρίς προοπτική συνταξιοδότησης λόγω της παρατεταμένης ανεργίας. «Χτίζουμε μια γέφυρα ασφαλείας, ώστε οι άνεργοι να μπορούν να ολοκληρώσουν τον εργασιακό τους βίο με αξιοπρέπεια και σταθερότητα», σημείωσε, επισημαίνοντας τη δέσμευση της Υπηρεσίας για ενίσχυση των πιο ευάλωτων ομάδων.

