Μακρόν: Δέχεται κατηγορίες για ρατσισμό και ομοφοβία μετά από αποκαλύψεις της Le Monde ΦΩΤΟ

Σε δεινή θέση ο Εμανουέλ Μακρόν μετά από σειρά δημοσιευμάτων της εφημερίδας Le Monde για τον Γάλλο πρόεδρο.

Η γαλλική εφημερίδα στο πρώτο από τέσσερα άρθρα της για την εξέλιξη όλα αυτά τα χρόνια του Μακρόν με τίτλο «ο πρόεδρος και ο διπλός του εαυτός» , που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη – ενώ ο ένοικος του Ελυζέ ετοιμαζόταν για το ταξίδι του στην πληγείσα από τον κυκλώνα Σίντο νήσο Μαγιότ – , αποκαλύπτει διάφορα ομοφοβικά και ρατσιστικά σχόλια του Μακρόν τα τελευταία χρόνια.

Κάποια εξ’ αυτών στρέφονταν εις βάρος του εκλεκτού του και πιθανού διαδόχου του Γκαμπριέλ Ατάλ, στο διάστημα που ήταν πρωθυπουργός της Γαλλίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα «το Ελυζέ είχε βαφτίσει το [πρωθυπουργικό μέγαρο] Ματινιόν κλουβί με τις τρελές».

Μάλιστα ο ένοικος του Ελυζέ και άτομα του στενού του περιβάλλοντος φέρονται να είχαν συγκροτήσει μια ομάδα που θύμιζε «boys club» («λέσχη αγοριών»), όπου τα βράδια συγκεντρώνονταν «για να διασκεδάσουν μετά από μια κουραστική μέρα» κατά το δημοσίευμα και χρησιμοποιούσαν με το πρόσχημα αστείων ομοφοβικά σχόλια όπως «petit pede» ή «grande tarlouze με τη διατύπωση στη γαλλική αργκό.

🍸 Selon Le Monde, Macron se retranche de plus en plus à l’Élysée avec son « boys club ». Le soir, il boit du whisky, commente l’actualité et se moque du reste. Pour rigoler, les acolytes se nomment entre eux « petit pédé » ou « grande tarlouze », tandis que le nom de code pour… pic.twitter.com/oI1aCnKqcl

