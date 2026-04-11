Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με βασικά θέματα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Γάλλος πρόεδρος γνωστοποίησε ο ίδιος τη συνομιλία, αναφέροντας ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν οι συνομιλίες για την εκεχειρία με φόντο την κρίση που συνδέεται με το Ιράν, αλλά και η κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο.

Όπως ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη να σεβαστούν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές την εκεχειρία, αλλά και να διασφαλιστεί ότι αυτή θα εφαρμοστεί και στον Λίβανο. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη να προστατευθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, σε μια περίοδο που η περιοχή παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη.

Je viens de m’entretenir avec le Président @RTErdogan. Nous avons d’abord évoqué la situation au Proche et au Moyen-Orient, pour appeler au respect du cessez-le-feu et à son application au Liban, au respect de la liberté de navigation dans le détroit… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 11, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι απαιτείται μια ισχυρή και διαρκής διπλωματική λύση, επαναλαμβάνοντας τη θέση του Παρισιού ότι η αποκλιμάκωση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε προσωρινές συνεννοήσεις, αλλά χρειάζεται σταθερό πολιτικό πλαίσιο. Η γαλλική πλευρά έχει ήδη τις τελευταίες ημέρες επιμείνει ότι η όποια συμφωνία εκεχειρίας πρέπει να καλύπτει και τον Λίβανο, ενώ έχει ζητήσει και την αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

Η επικοινωνία Μακρόν – Ερντογάν έρχεται σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς επαφές πυκνώνουν, καθώς οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιδιώκουν να αποτρέψουν νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να πιέζει το διπλωματικό και γεωπολιτικό σκηνικό.

