Μακρόν – Ερντογάν σε ανοιχτή γραμμή για Ιράν, Ουκρανία και Στενό του Ορμούζ

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με τον Μακρόν να ζητά σεβασμό της εκεχειρίας και ασφαλή ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ.

11 Απρ. 2026 16:15
Pelop News

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με βασικά θέματα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Γάλλος πρόεδρος γνωστοποίησε ο ίδιος τη συνομιλία, αναφέροντας ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν οι συνομιλίες για την εκεχειρία με φόντο την κρίση που συνδέεται με το Ιράν, αλλά και η κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο.

Όπως ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη να σεβαστούν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές την εκεχειρία, αλλά και να διασφαλιστεί ότι αυτή θα εφαρμοστεί και στον Λίβανο. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη να προστατευθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, σε μια περίοδο που η περιοχή παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι απαιτείται μια ισχυρή και διαρκής διπλωματική λύση, επαναλαμβάνοντας τη θέση του Παρισιού ότι η αποκλιμάκωση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε προσωρινές συνεννοήσεις, αλλά χρειάζεται σταθερό πολιτικό πλαίσιο. Η γαλλική πλευρά έχει ήδη τις τελευταίες ημέρες επιμείνει ότι η όποια συμφωνία εκεχειρίας πρέπει να καλύπτει και τον Λίβανο, ενώ έχει ζητήσει και την αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

Η επικοινωνία Μακρόν – Ερντογάν έρχεται σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς επαφές πυκνώνουν, καθώς οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιδιώκουν να αποτρέψουν νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να πιέζει το διπλωματικό και γεωπολιτικό σκηνικό.

