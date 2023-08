Μαλαισία: Αεροπλάνο συνετρίβη στον δρόμο – Δέκα νεκροί – ΒΙΝΤΕΟ

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Μαλαισία. Το μικρό αεροσκάφος έπεσε σε δρόμο στην πολιτεία Selangor.

Στα βίντεο από το περιστατικό που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται πυκνός καπνός να αναδύεται από σημεία του δρόμου κοντά στην κωμόπολη Elmina.

Τμήματα του αεροσκάφους είναι διασκορπισμένα στον δρόμο.

On my way to meeting Sime Darby. All road to Elmina West are closed. Private jet terhempas. 3 penumpang. Satu penunggang motor jadi mangsa

📍 Elmina West pic.twitter.com/dKYFfMaaw9

— myD, Taiteh & Choè (@azmilwhoruns) August 17, 2023