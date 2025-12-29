Malaysia Airlines: Ξεκινούν ξανά έρευνες για την πτήση MH370 10 χρόνια μετά την εξαφάνισή της

Νέα έρευνα για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines αναμένεται να αρχίσει αύριο (30.12.2025), πάνω από 10 χρόνια μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους με 239 επιβαίνοντες, που αποτέλεσε και ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της αεροπορίας.

Η νέα έρευνα της Ocean Infinity, που είναι εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, είχε ξεκινήσει εντός του 2025. Ωστόσο τον Απρίλιο διεκόπη, λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Αυτόν τον μήνα, το υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας ανακοίνωσε ότι η έρευνα του βυθού θα διεξαχθεί με νωρίτερα φέτος, αλλά διακόπηκε τον Απρίλιο λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Το υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι η έρευνα του βυθού θα διεξαχθεί με διακοπές για 55 ημέρες, με έναρξη στις 30 Δεκεμβρίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την ακριβή τοποθεσία της έρευνας. Σύμφωνα με το υπουργείο, η έρευνα θα γίνει σε «στοχευμένη περιοχή που εκτιμάται ότι έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα εντοπισμού του αεροσκάφους».

Όπως αναφέρει ο Guardian, η εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής έχει συμφωνήσει με τη Μαλαισία σε σύμβαση βάσει της οποίας θα πληρωθεί μόνο αν βρεθεί κάτι. Το επόμενο διάστημα θα κάνει έρευνες σε θαλάσσια περιοχή 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και θα λάβει 70 εκατ. δολάρια 52 εκατ. Λίρες, εφόσον εντοπίσει συντρίμμια.

Έρευνες χωρίς απαντήσεις

Η πτήση MH370 είχε εκτραπεί της πορείας της και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση του δρομολογίου Κουάλα Λουμπούρ – Πεκίνο, στις 8 Μαρτίου 2014. Μετέφερε 12 μέλη πληρώματος του αεροσκάφους από τη Μαλαισία και 227 επιβάτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν Κινέζοι υπήκοοι. Στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης 38 επιβάτες από τη Μαλαισία, 7 Αυστραλοί υπήκοοι ή κάτοικοι, καθώς και πολίτες από την Ινδονησία, την Ινδία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, το Ιράν, την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, την Ολλανδία, τη Ρωσία και την Ταϊβάν.

Μετά την εξαφάνιση, έγινε μία από τις μεγαλύτερες υποθαλάσσιες επιχειρήσεις έρευνας στον κόσμο. Η Αυστραλία ηγήθηκε της πολυεθνικής προσπάθειας, μαζί με τη Μαλαισία και την Κίνα, η οποία κάλυψε περισσότερα από 46.330 τετραγωνικά μίλια βυθού σε απομακρυσμένη περιοχή του νότιου Ινδικού Ωκεανού. Η έρευνα ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017. Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε το ίδιο έτος, Αυστραλοί ερευνητές ανέφεραν ότι η αδυναμία παροχής απαντήσεων στις οικογένειες των θυμάτων αποτελεί μια μεγάλη τραγωδία και κάτι σχεδόν αδιανόητο στη σύγχρονη εποχή.

Το 2018, η Ocean Infinity πραγματοποίησε νέα τρίμηνη έρευνα, η οποία επίσης δεν είχε αποτελέσματα.

Συντρίμμια της πτήσης

Συντρίμμια, ορισμένα εκ των οποίων έχουν επιβεβαιωθεί ότι προέρχονται από το αεροσκάφος, έχουν κατά καιρούς εντοπιστεί στις ακτές της Αφρικής και σε νησιά του Ινδικού Ωκεανού. Τα ευρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε αναλύσεις θαλάσσιων ρευμάτων για τον περιορισμό της πιθανής περιοχής όπου βρίσκεται το αεροσκάφος.

Το 2018, επίσημη έρευνα της Μαλαισίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αεροσκάφος στράφηκε χειροκίνητα στον αέρα, και όχι μέσω αυτόματου πιλότου, και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί «παράνομη παρέμβαση τρίτου προσώπου». Ωστόσο, η έκθεση απέρριψε θεωρίες που υποστήριζαν ότι ο κυβερνήτης ή ο συγκυβερνήτης προκάλεσαν σκόπιμα την πτώση του αεροσκάφους, και απέκλεισε τη μηχανική βλάβη ως αιτία.

Οι συγγενείς των επιβαινόντων δηλώνουν εδώ και χρόνια ότι χρειάζονται απαντήσεις και έχουν χαιρετίσει την επανεκκίνηση των ερευνών.

