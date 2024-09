Μάλι: Τρομοκρατική επίθεση στην πρωτεύουσα – Οργάνωση-συνεργάτης της Αλ Κάιντα

Ο στρατός του Μάλι ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση στην Μπαμακό μετά την, όπως την παρουσίασε, αποτραπείσα απόπειρα διείσδυσης «τρομοκρατών» σε συγκρότημα της χωροφυλακής, σε μια σπάνια επίθεση στην πρωτεύουσα της χώρας. Για την απόπειρα ανέλαβε την ευθύνη η συνεργαζόμενη με την Αλ Κάιντα οργάνωση, Τζαμάα Νουσράτ ουλ-Ισλάμ ουά αλ-Μουσλιμίν (JNIM)

«Νωρίς σήμερα το πρωί ομάδα τρομοκρατών προσπάθησε να διεισδύσει στην σχολή της χωροφυλακής του Φαλαντιέ», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», διαβεβαίωσε σε μήνυμά του, το οποίο μεταδόθηκε από το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

Το υπουργείο Ασφαλείας γνωστοποίησε από την πλευρά του «τρομοκρατικές επιθέσεις» κατά «ευαίσθητων σημείων της πρωτεύουσας», μεταξύ των οποίων η σχολή της χωροφυλακής.

Με τον όρο «τρομοκράτες» οι στρατιωτικοί της χούντας στο Μαλί αναφέρονται και στους τζιχαντιστές και στους αυτονομιστές του βορρά.

Έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον στρατό, ο οποίος κάλεσε τον πληθυσμό να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να αποφεύγει τον τομέα αυτόν.

Δύο χωροφύλακες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τους οικείους τους. Βίντεο, των οποίων η γνησιότητα δεν έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές και τα οποία κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν δύο άνδρες που έχουν συλληφθεί.

Κρότος πυρών στην πρωρτεύουσα – Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο

Η Μπαμακό, η οποία είναι συνήθως ασφαλής από τις σχεδόν καθημερινές επιθέσεις που σημειώνονται σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ξύπνησε σήμερα υπό τον κρότο πυρών και εκρήξεων, σύμφωνα με το AFP.

«Ένοπλοι που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί επισήμως επιτέθηκαν σήμερα το πρωί σε τουλάχιστον έναν σταθμό της χωροφυλακής της Μπαμακό», σημείωσε αξιωματούχος της χωροφυλακής, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Το αεροδρόμιο της Μπαμακό έκλεισε προσωρινά λόγω των γεγονότων», ανακοίνωσε αξιωματούχος του, χωρίς να διευκρινίσει τη διάρκεια της διακοπής της λειτουργίας του.

Τα πυρά ποικίλης έντασης που διακόπτονταν από εκρήξεις άρχισαν γύρω στις 05:00 το πρωί, μετέδωσε το AFP. Μαύρος καπνός υψωνόταν την αυγή σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είχε αποκλειστεί μαζί με άλλους πιστούς σε τζαμί κοντά στην περιοχή των πυρών την ώρα της πρώτης πρωινής προσευχής.

Παράλληλα κάτοικοι που επικαλείται το Reuters δήλωσαν ότι πυρά ακούγονταν από την περιοχή του αεροδρομίου, ενώ άλλοι είπαν ότι ακούγονταν από την περιοχή κοντά σε σταθμό της χωροφυλακής.

Πηγή των δυνάμεων ασφαλείας δήλωσε επίσης ότι πυρά ακούγονταν σε διάφορες γειτονιές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο.

Το γαλλικό λύκειο «Liberté» έστειλε μήνυμα με το οποίο γνωστοποιούσε ότι θα παραμείνει κλειστό «λόγω εξωτερικών γεγονότων». Υπάλληλοι του ΟΗΕ έλαβαν επίσης μήνυμα με το οποίο τους συνιστούσαν να «περιορίσουν τις μετακινήσεις μέχρι νεωτέρας εντολής».

Σε κλοιό κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών αναταραχών το Μαλί

Στο Μάλι, φτωχή χώρα που αντιμετωπίζει την εξάπλωση των τζιχαντιστών και μια βαθιά πολυδιάστατη κρίση από το 2012, έχουν σημειωθεί δύο πραξικοπήματα, ένα τον Αύγουστο του 2020 και το επόμενο τον Μάιο του 2021. Έκτοτε κυβερνάται από χούντα της οποίας ηγείται ο συνταγματάρχης Ασιμί Γκοϊτά. Ύστερα από αυτό, οι γειτονικές του χώρες, η Μπουρκίνα Φάσο και ο Νίγηρας, είδαν επίσης τους στρατιωτικούς να καταλαμβάνουν την εξουσία δια της βίας.

Το Μαλί παραμένει στο έλεος επιθέσεων, αλλά η πρωτεύουσά του είναι σε μεγάλο βαθμό ασφαλής εδώ και χρόνια.

