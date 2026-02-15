Μάλτα: Το νησί των ιπποτών

Μπορεί πολλοί να την έχουν συνδυάσει το μυαλό τους για εκδρομή το καλοκαίρι, ωστόσο ακόμα και τον χειμώνα είναι εξαιρετική επιλογή αφού λόγω της θέσης της δεν συνηθίζει να έχει ακραίες καιρικές συνθήκες.

Οποια εποχή και να πάτε θα μαγευτείτε από την ιδιαίτερη ομορφιά της και θα ερωτευτείτε τα σοκάκια της, τα πλίθινα σπίτια της, τα χρωματιστά μπαλκόνια της και τις γαλαζοπράσινες θάλασσές της.

Μπορεί το νησί των Ιπποτών, όπως την αποκαλούν, να μην είναι στη λίστα με τις πρώτες σας ταξιδιωτικές επιλογές, αλλά μόλις τη γνωρίσετε καλύτερα θα καταλάβετε όλους τους λόγους που αξίζει να την επισκεφθείτε και μία και δύο και γιατί όχι, και τρεις φορές. Ας δούμε, όμως, λίγες πληροφορίες για τη μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με πληθυσμό μόλις 500.000 κατοίκους.

Η Μάλτα απαρτίζεται από τρία νησιά (Μάλτα, Γκότζο και Κομίνο) και βρίσκεται ανάμεσα στην ήπειρο της Αφρικής και στη Σικελία, γεγονός που δικαιολογεί το αρκετά ζεστό μεσογειακό της κλίμα. Από το 1974 απέκτησε πλήρη ανεξαρτησία και από τότε συνεχίζει να κάνει τους ταξιδιώτες να το θαυμάζουν και να θέλουν ακόμα μια βόλτα στα γραφικά στενάκια του.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι οδηγούν από την αριστερή πλευρά του δρόμου, κατάλοιπο της αγγλικής κυριαρχίας. Οπότε αν αποφασίσετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σας, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά αν δεν έχετε οδηγήσει ξανά «ανάποδα». Αν αποφασίσετε να μετακινείστε μόνο με συγκοινωνία, να είστε προετοιμασμένοι για αρκετή πολυκοσμία στα, κατά τα άλλα σύγχρονα, λεωφορεία τους -ναι, μόνο λεωφορεία έχουν και όχι μετρό.

Το νόμισμά τους είναι το ευρώ και δεν θα χρειαστείτε να κάνετε συνάλλαγμα. Μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε αντάπτορες, καθώς οι πρίζες των Μαλτέζων είναι αγγλικού τύπου G.

Η Μάλτα είναι μια πολυπολιτισμική χώρα και είναι σε θέση να ικανοποιήσει όλα τα γούστα. Είτε θέλετε να χαλαρώσετε και να κάνετε ήρεμες διακοπές, είτε θέλετε να διασκεδάσετε μέχρι πρωίας σε κλαμπ και καζίνο, δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρείτε αυτό που αναζητάτε. Μαγαζάκια με φαγητό και ποτό υπάρχουν σε κάθε γωνιά της Μάλτας, οπότε περπατώντας στα σοκάκια της θα βρείτε το ιδανικό για εσάς.

