Μανώλης Μαυρομμάτης: «Προσπαθούσα να τη σώσω από τη φωτιά, αλλά δεν τα κατάφερα» ΒΙΝΤΕΟ

Με λόγια που σε κάνουν να λυγίζεις, ο Μανώλης Μαυρομμάτης μίλησε για τη φωτιά που σημάδεψε τη ζωή του, για τον χαμό της συζύγου του Ρένας Βενιέρη και για τα χρόνια που ακολούθησαν μέσα σε νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης. Η δημόσια μαρτυρία του φωτίζει όχι μόνο το μέγεθος της τραγωδίας, αλλά και τη σκληρή, αθόρυβη μάχη της επόμενης ημέρας.

14 Απρ. 2026 11:15
Pelop News

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης μίλησε ανοιχτά για τη φωτιά στο σπίτι του στο Κολωνάκι, τον Φεβρουάριο του 2024, που του άφησε βαριά τραύματα και του στέρησε τη σύζυγό του, Ρένα Βενιέρη. Στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, περιέγραψε τη μακρά περίοδο νοσηλείας και αποκατάστασης, αλλά και τη στιγμή που, όπως είπε, προσπάθησε να τη σώσει μέσα στις φλόγες χωρίς να τα καταφέρει.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και αθλητικογράφος αναφέρθηκε στα χρόνια που ακολούθησαν την τραγωδία, λέγοντας πως έζησε «3,5 χρόνια σε 4 τοίχους και 1 ταβάνι», σε μια καθημερινότητα απομόνωσης, πόνου και σωματικής δοκιμασίας. Οπως εξήγησε, αρχικά νοσηλεύτηκε για ενάμιση χρόνο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης, όπου συνεχίστηκε η δύσκολη πορεία της θεραπείας του.

«Ηταν δύσκολα, πολύ δύσκολα», είπε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας με λίγες μόνο λέξεις το βάρος μιας εμπειρίας που δεν αφορά μόνο το σώμα, αλλά και τη βαθιά ψυχική φθορά που αφήνει πίσω της μια τέτοια απώλεια.

«Προσπαθούσα να την τραβήξω έξω»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά του στη στιγμή της φωτιάς και στην απώλεια της συζύγου του. Ο Μανώλης Μαυρομμάτης μίλησε για μια σκηνή που, όπως προκύπτει από τα λόγια του, παραμένει ανεξίτηλη μέσα του.

Περιέγραψε ότι τη στιγμή που το σπίτι καιγόταν, εκείνος προσπαθούσε να τη βγάλει έξω για να τη σώσει, όμως δεν τα κατάφερε. Στάθηκε, μάλιστα, και σε μια σκληρή λεπτομέρεια της τραγωδίας, λέγοντας ότι η σύζυγός του βρέθηκε νεκρή καθισμένη σε κάθισμα, χωρίς να θέλει να εγκαταλείψει το σπίτι τους την ώρα που η φωτιά εξαπλωνόταν.

Η μαρτυρία του δεν είχε τίποτα το επιτηδευμένο. Αντίθετα, ειπώθηκε με έναν σχεδόν ωμό ρεαλισμό, που έκανε ακόμη πιο βαριά τη δημόσια εξομολόγησή του. Ηταν μια αφήγηση χωρίς υπερβολές, αλλά με το βάρος της προσωπικής αλήθειας.


Μια τραγωδία που άλλαξε τα πάντα

Αναφερόμενος σε εκείνη τη νύχτα, ο δημοσιογράφος μίλησε για μια «ολοκληρωμένη τραγωδία», που συνέβη απρόσμενα και ανέτρεψε τα πάντα στη ζωή του. Η φωτιά δεν σήμανε μόνο την απώλεια της συζύγου του, αλλά και την αρχή μιας εξαντλητικής περιόδου, στην οποία έπρεπε να παλέψει ταυτόχρονα με τα τραύματά του, τη νέα πραγματικότητα της καθημερινότητας και το πένθος.

Οπως είπε, η αποθεραπεία του μπορεί να έχει πλέον ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, όμως τίποτα δεν μπορεί να αποκοπεί από αυτό που συνέβη τότε. Η σωματική αποκατάσταση, όπως άφησε να εννοηθεί, δεν είναι ποτέ μια καθαρά ιατρική διαδικασία όταν κουβαλά μαζί της την απώλεια του ανθρώπου σου.

Η στήριξη του γιου του και η μάχη της επόμενης μέρας

Μέσα σε αυτή τη σκοτεινή διαδρομή, καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος του γιου του. Ο Μανώλης Μαυρομμάτης είπε ότι ο γιος του άφησε προσωρινά τη δουλειά του στην Αγγλία για να βρεθεί στο πλευρό του και να τον στηρίξει στις πιο δύσκολες πτυχές της καθημερινότητας.

Σε αυτή τη φράση συμπυκνώνεται και η δύναμη που, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, τον κράτησε όρθιο. Οπως είπε, βρίσκει δύναμη στην αγάπη του παιδιού του, που φρόντισε για τα πάντα ώστε να μην αντικρίσει τον πατέρα του καθηλωμένο και μόνο μέσα σε ένα δωμάτιο.

Στο τέλος της εξομολόγησής του, ο Μανώλης Μαυρομμάτης ευχήθηκε να μη ζήσει κανείς αυτό που έζησε ο ίδιος. Η φράση του δεν ειπώθηκε ως σχήμα λόγου. Είχε το βάρος ενός ανθρώπου που βγήκε ζωντανός από μια φωτιά, αλλά κουβαλά ακόμη μέσα του το αποτύπωμά της.

Η μαρτυρία που άγγιξε το κοινό

Η δημόσια τοποθέτησή του δεν ήταν απλώς μια τηλεοπτική εμφάνιση. Ηταν μια σπάνια στιγμή αλήθειας από έναν άνθρωπο που μίλησε για την απώλεια, τη σωματική δοκιμασία, τη μοναξιά και την οικογενειακή στήριξη χωρίς να κρύβεται πίσω από γενικόλογες φράσεις.

Και ίσως ακριβώς γι’ αυτό τα λόγια του άγγιξαν τόσο έντονα. Γιατί δεν μίλησε μόνο για τη φωτιά στο Κολωνάκι ή για τα 3,5 χρόνια αποθεραπείας. Μίλησε για εκείνο το σημείο όπου η ζωή χωρίζεται στα δύο: πριν και μετά την καταστροφή.

