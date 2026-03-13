Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής ανήκει στον αστερισμό των έργων που βάζουν την Κρήτη στη σύγχρονη εποχή

Ο κ. Μανουσάκης τόνισε πως η διασύνδεση ανήκει «στον αστερισμό των έργων που βάζουν την Κρήτη στη σύγχρονη εποχή».

Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής ανήκει στον αστερισμό των έργων που βάζουν την Κρήτη στη σύγχρονη εποχή
13 Μαρ. 2026 16:54
Pelop News

Στον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής στην ενεργειακή ανεξαρτησία και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, κατά την ομιλία του στο Συνέδριο «Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection».

Ο κ. Μανουσάκης τόνισε πως η διασύνδεση ανήκει «στον αστερισμό των έργων που βάζουν την Κρήτη στη σύγχρονη εποχή». Αναφερόμενος στα οφέλη της, εστίασε στο οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου, καθώς θα επιτρέψει στην Ελλάδα να εξοικονομήσει περίπου 5 δισ. ευρώ από τους λογαριασμούς ρεύματος μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ οι εκπομπές CO2 θα ελαττωθούν κατά 1.500.000 τόνους κάθε χρόνο, βελτιώνοντας άμεσα την ποιότητα του αέρα στο νησί.

Ταυτόχρονα, η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής ενισχύει και την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού, εξαλείφοντας τη χρήση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων. «Το να έχουμε το μεγαλύτερο νησί μας διασυνδεδεμένο με το ηπειρωτικό σύστημα το καθιστά πιο ασφαλές σε όλα τα επίπεδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική και εθνική μας οικονομία», ανέφερε.

Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής ανήκει στον αστερισμό των έργων που βάζουν την Κρήτη στη σύγχρονη εποχή

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της διασύνδεσης της Κρήτης, επισημαίνοντας πως αντίστοιχες συνέργειες προσδοκά εν όψει των επικείμενων έργων με τα νησιά των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου που κρίνονται απαραίτητες για οικονομικούς και εθνικούς λόγους.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στο «πράσινο φως» που έλαβε ο Διαχειριστής από την Κυβέρνηση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, τονίζοντας πως τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν τις διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, καθώς και την δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία.

«Όλες αυτές οι διασυνδέσεις θα ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας ως μιας ενεργειακής δύναμης που με τόσο μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ στο μείγμα της, είναι πλέον σε θέση να εξάγει ενέργεια προς τις γειτονικές χώρες», κατέληξε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 Σωκράτης Φάμελλος στην «Π»: «Θα κάνω τα πάντα για συνεργασία» – Τι είπε για τον Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, τις συνεργασίες και το Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
16:59 Πώς το ακριβό πετρέλαιο επηρεάζει την τσέπη μας: Από τα καύσιμα στα τρόφιμα
16:59 Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα, ανθεκτική η ελληνική οικονομία
16:54 Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής ανήκει στον αστερισμό των έργων που βάζουν την Κρήτη στη σύγχρονη εποχή
16:45 Η Ελένη Μενεγάκη απαντά στα σενάρια χωρισμού
16:38 Θεσσαλονίκη: Ένοχη η μητέρα που κούρεψε και χτύπησε τη 16χρονη κόρη της
16:30 Σούδα: Ενώπιον εισαγγελέα ο Πολωνός για την υπόθεση κατασκοπείας
16:18 Μετωπική Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές – Αίτημα για άμεση συζήτηση στη Βουλή
16:13 Ιωάννα Τούνη: Η απάντηση στις φήμες για δεύτερο παιδί
16:12 «Ο πρόεδρος σε θέλει τώρα»: Ο Μπέσεντ διέκοψε live συνέντευξη στον Λευκό Οίκο
16:08 ΑΑΔΕ: Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για επιχειρήσεις και νομικές οντότητες
16:00 Πάτρα: Αναρίθμητες «άγονες» εργατοώρες – Τετραετής σύγκρουση με πειθαρχικές, αστικές και ποινικές προεκτάσεις στον Δήμο
15:55 Η Χάιντι Κλουμ μιλά ανοιχτά για τη ΔΕΠΥ και πώς τη βοηθά στην καθημερινότητά της
15:51 Ολλανδία: Στη σύλληψη 4 υπόπτων προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη σε συναγωγή
15:41 Χρυσόστομος Στύλιος: Έξυπνα κτίρια με τεχνητή νοημοσύνη και IoT παρουσιάζει το ΙΝΒΙΣ στο 15ο Forum Ενέργειας στην Πάτρα
15:41 Η Μονακό αποθέωσε τον Ματίας Λεσόρ για την επιστροφή του στα παρκέ
15:38 Χέγκσεθ: «Τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος» ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
15:32 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος Τούρκος με ερυθρά αγγελία των τουρκικών αρχών
15:27 Πάτρα: Το «Sumud» στο θέατρο Λιθογραφείον – Μια παράσταση για την αντίσταση και το ανήκειν
15:24 Σε τροχιά διαλόγου Κούβα και ΗΠΑ με φόντο την ενεργειακή ασφυξία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ