Μάντζος για Ζαχάροβα: Επικίνδυνες προκλητικές και ανιστόρητες οι δηλώσεις της

Δημήτρης Μάντζος: «Πρόκειται για επιβεβαίωση της απόλυτης ταύτισης της Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις».

Μάντζος για Ζαχάροβα: Επικίνδυνες προκλητικές και ανιστόρητες οι δηλώσεις της
10 Οκτ. 2025 9:33
Pelop News

Ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος του ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, δήλωσε «Οι προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις της Εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Μ. Ζαχάροβα, αναφορικά με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, αλλά και τις σχέσεις της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία, είναι απολύτως καταδικαστέες και επικίνδυνες»,

Είπε ότι «πρόκειται για επιβεβαίωση της απόλυτης ταύτισης της Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις». Σημείωσε ότι «πενήντα ένα χρόνια μετά τον ‘Αττίλα’, η χώρα που αφαιρεί με τη βία τμήματα της επικράτειας της Ουκρανίας, προκαλώντας τον θάνατο και τον εκτοπισμό αμάχων, επικροτεί και ‘νομιμοποιεί’ την τουρκική στρατιωτική εισβολή και κατοχή της Κύπρου».

Υπογράμμισε σύμφωνα με το ΑΠΕ ότι «αυτό θα έπρεπε να είναι ένα ισχυρό σήμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο ρωσικός και ο τουρκικός αναθεωρητισμός όχι μόνο συνυπάρχουν αρμονικά, αλλά και συμπλέουν προς την κατεύθυνση της έμπρακτης αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας κρατών-μελών της ΕΕ».

«Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη την απειλή των ανατολικών συνόρων της Ευρώπης, από τη Βαλτική έως το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η συμμετοχή της Τουρκίας στον SAFE και στην αμυντική αρχιτεκτονική της ΕΕ δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», τόνισε. «Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται ότι θα αντιμετωπίσει τον έναν αναθεωρητισμό, δικαιώνοντας έναν άλλον», υπογράμμισε ο κ. Μάντζος.
