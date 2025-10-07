Μάντζος στο pelop.gr για Τσίπρα: «Οι “συνταγές του χθες” δεν πιστεύουμε ότι θα ανακόψουν το νικηφόρο μήνυμα του ΠΑΣΟΚ»

Στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Εκτός από τον Δημήτρη Μάντζο, συμμετείχαν ο βουλευτής Ηλείας και μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος, Νίκος Μοίραλης, η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά, ο τομεάρχης Περιβάλλοντος, Παναγιώτης Δημόπουλος, καθώς και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, Κατερίνα Σολωμού.

07 Οκτ. 2025 15:38
Για «συνταγές του χθες» έκανε λόγο από την Πάτρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΕΣΗΕΠΗΝ.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν, ο καθένας στον τομέα του, στο νέο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, επικεντρώνοντας την προσοχή τους σε καίρια ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η οικονομία, το δημογραφικό, η εξωτερική πολιτική, ο πρωτογενής τομέας, η στέγαση, αλλά και η κλιματική κρίση.

Ο κάθε ομιλητής παρουσίασε τους βασικούς άξονες των θέσεων του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες ζητούν αλλαγή πολιτικής, καθώς η Νέα Δημοκρατία «δεν μπορεί πλέον να προσφέρει κάτι νέο».

Σε ερώτηση του pelop.gr προς τον Δημήτρη Μάντζο σχετικά με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της DATA για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος» — σύμφωνα με την οποία ο Αλέξης Τσίπρας, σε περίπτωση που ιδρύσει δικό του κόμμα, εμφανίζεται να ξεπερνά σε ποσοστά το ΠΑΣΟΚ — ο κ. Μάντζος απάντησε:

«Ακούμε τις δημοσκοπήσεις και τα μηνύματά τους, όμως πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και εκτιμούμε ότι οι συνταγές του χθες δεν θα επηρεάσουν το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε αυτοπεποίθηση στις θέσεις μας, στις αρχές μας, στις αξίες μας, στην αυτονομία του κόμματος. Είναι η αξιακή στάση που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια μέσα από τον αγώνα που έδωσαν η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι σε όσους πίστεψαν ότι είχε έρθει το τέλος του ΠΑΣΟΚ. Εμείς, μαζί με τους πολίτες, είμαστε αποφασισμένοι μέχρι τέλους. Προφανώς αναλύουμε όσα συμβαίνουν, ζούμε στην ίδια χώρα, λαμβάνουμε τα μηνύματά μας, αλλά πιστεύουμε ότι το δικό μας θετικό μήνυμα, στο τέλος, θα είναι νικηφόρο».

Μάντζος στο pelop.gr για Τσίπρα: «Οι "συνταγές του χθες" δεν πιστεύουμε ότι θα ανακόψουν το νικηφόρο μήνυμα του ΠΑΣΟΚ»
