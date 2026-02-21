Marc: Στο 31,4% η ΝΔ, ο Μητσοτάκης στο 32,6%

Σε σταθερή ανάκαμψη η Νέα Δημοκρατία που φτάνει πλέον στο 31,4% στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή 3,1 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση που κατέγραψε η Marc και παρουσίασε το «Πρώτο Θέμα».

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά μέτρηση της εταιρείας με αρχή από τον Οκτώβριο του 2025, που καταγράφει αύξηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος, ενώ και οι θετικές αξιολογήσεις της κυβέρνησης ανέβηκαν κατά 1,8 μονάδες σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο και φτάνουν πλέον το 36,8%, δίνοντας παραπάνω «αέρα» στη Ν.Δ.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύξησε 1,4 μονάδες στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία: ανεβαίνει στο 32,6%, πάνω από το ποσοστό του κόμματός του και έχει τετραπλάσια αποδοχή από τη δεύτερη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που κατέγραψε 8,1%.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ηγεμονικά ποσοστά τόσο μεταξύ των δεξιών ψηφοφόρων με 47,1% πρόθεση ψήφου, όσο και μεταξύ των κεντροδεξιών, όπου λαμβάνει 59,8%, ενώ κρατάει την πρωτιά και στον χώρο του Κέντρου με βραχεία κεφαλή από το ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια στιγμή, η αξιωματική αντιπολίτευση εξακολουθεί τις χαμηλές πτήσεις, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατρακυλάει από τη δεύτερη στην τέταρτη θέση στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με το ισχνό 5,8%, τη στιγμή που στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα του φτάνει στο 13%, έχοντας χάσει μία μονάδα σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο. Σημειώνεται δε ότι το 20,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ των εκλογών του 2023 αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά την κυβέρνηση, ενώ το 13,5% θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον καταλληλότερο για την πρωθυπουργία.

