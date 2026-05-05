Marfin: «Κάποια στιγμή το έγκλημα θα διαλευκανθεί», λέει η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου

Η 32χρονη, η οποία ήταν έγκυος στον τέταρτο μήνα, συγκαταλέγεται στα θύματα της φονικής επίθεσης της 5ης Μαΐου 2010. Η μητέρα της άφησε λουλούδια μπροστά από το κτίριο επί της οδού Σταδίου, εμφανώς συγκινημένη και ανήμπορη να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Marfin: «Κάποια στιγμή το έγκλημα θα διαλευκανθεί», λέει η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου
05 Μάι. 2026 14:30
Pelop News

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου βρέθηκε σήμερα στο σημείο της τραγωδίας της Marfin Egnatia Bank, στο κέντρο της Αθήνα, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη της κόρης της, που έχασε τη ζωή της πριν από 16 χρόνια.

Η 32χρονη, η οποία ήταν έγκυος στον τέταρτο μήνα, συγκαταλέγεται στα θύματα της φονικής επίθεσης της 5ης Μαΐου 2010. Η μητέρα της άφησε λουλούδια μπροστά από το κτίριο επί της οδού Σταδίου, εμφανώς συγκινημένη και ανήμπορη να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Διαβάστε επίσης: Marfin: 16 χρόνια μετά, το Αίγιο θυμάται την Αγγελική που δεν γύρισε ποτέ σπίτι

Σε σύντομη δήλωσή της, εξέφρασε την πίστη ότι η υπόθεση δεν θα μείνει για πάντα ανεξιχνίαστη: «Όπως όλα τα εγκλήματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω», ανέφερε.

16 χρόνια από την τραγωδία – Πολίτες τιμούν τα θύματα

Σήμερα συμπληρώνονται 16 χρόνια από την πολύνεκρη επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα. Από το πρωί, πολίτες περνούν από το σημείο, στην οδό Σταδίου 23, αφήνοντας λουλούδια και τηρώντας σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Στο σημείο έχει τοποθετηθεί από το 2020 αναμνηστική πλάκα, η οποία αναφέρει:
«Σε αυτό το κτίριο, στις 5 Μαΐου 2010, δολοφονήθηκαν η Παρασκευή Ζούλια, η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης, θύματα του τυφλού μίσους που γεννά ο διχασμός. Τιμούμε τη μνήμη τους. Ποτέ ξανά».

Η τραγωδία που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της περιόδου της οικονομικής κρίσης, με αφορμή την ψήφιση του πρώτου Μνημονίου. Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας, προκαλώντας πυρκαγιά που εξαπλώθηκε γρήγορα στο εσωτερικό του κτιρίου.

Τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία: η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσακάλης. Άλλοι υπάλληλοι διασώθηκαν, αρκετοί εκ των οποίων με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα.

Το γεγονός προκάλεσε σοκ και οδύνη σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ καταδικάστηκε ομόφωνα από τον πολιτικό κόσμο και την κοινωνία. Παρά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι δράστες της επίθεσης δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή πληγή στη συλλογική μνήμη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:34 Πακιστάν: Τουλάχιστον 470 γυναίκες δολοφονήθηκαν σε εγκλήματα «τιμής» το 2025
16:30 Φοιτήτρια κατά καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Αποζημίωση για σεξουαλική παρενόχληση
16:25 Project Freedom: Οι ΗΠΑ στήνουν «θόλο» προστασίας στα Στενά του Ορμούζ
16:15 Κίνα: Τουλάχιστον 26 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων
16:08 Νέος φωτισμός σε πλατείες και παραλιακά σημεία της Πάτρας – Πού έχουν τοποθετηθεί τα νέα LED
16:06 CNN: ΗΠΑ και Ισραήλ προετοιμάζονται για νέο γύρο επιθέσεων στο Ιράν
16:03 Πλέι οφ Ευρωλίγκα: Η ώρα της…σκούπας και του ονείρου!
16:00 Καταγγελία για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο Αργοστόλι – «Το κορίτσι μου υπέστη ό,τι και η Μυρτώ!»
15:58 Μαρίνα Σταυράκη: Ερωτευμένη με Τούρκο επιχειρηματία – «Με κάνει να νιώθω σουλτάνα»
15:48 Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους: «Όποιος δεν έχει δύναμη στο πεδίο, αποδυναμώνεται στο τραπέζι»
15:39 Δημοφιλής σειρά στο Apple TV «έπαιξε» το «Καταζητείται» της Νατάσας Θεοδωρίδου
15:34 Ζωή πατίνι και πάντα κατόπιν εορτής
15:33 Ιρανικά ΜΜΕ: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο πετρελαιοφόρα και τα οδηγούν στο Ντιέγκο Γκαρσία
15:30 Το Ορμούζ δεν είναι πέρασμα, είναι μοχλός εξουσίας
15:29 Κιμ Καρντάσιαν: Το μπρούτζινο look στο Met Gala που έφερε τη δεκαετία του ’60 στο κόκκινο χαλί
15:20 Αναστασία Ντόντη: Το «ΦυτολόγιοΝ», οι μη συμβατικοί χώροι και η ζωγραφική που συνομιλεί με τη φύση
15:20 Θερινό ωράριο στα πρατήρια καυσίμων στην Αχαΐα – Πώς αλλάζει η λειτουργία
15:16 Μετρητά τέλος για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ: Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο
15:08 Πάτρα: «Πες της» του Χρήστου Οικονόμου στο θέατρο Act
15:05 Νότια Αφρική: Ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ταυτοποιήθηκε από οστά που βρέθηκαν σε κροκόδειλο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ