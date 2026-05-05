Marfin: «Κάποια στιγμή το έγκλημα θα διαλευκανθεί», λέει η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου βρέθηκε σήμερα στο σημείο της τραγωδίας της Marfin Egnatia Bank, στο κέντρο της Αθήνα, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη της κόρης της, που έχασε τη ζωή της πριν από 16 χρόνια.

Η 32χρονη, η οποία ήταν έγκυος στον τέταρτο μήνα, συγκαταλέγεται στα θύματα της φονικής επίθεσης της 5ης Μαΐου 2010. Η μητέρα της άφησε λουλούδια μπροστά από το κτίριο επί της οδού Σταδίου, εμφανώς συγκινημένη και ανήμπορη να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Σε σύντομη δήλωσή της, εξέφρασε την πίστη ότι η υπόθεση δεν θα μείνει για πάντα ανεξιχνίαστη: «Όπως όλα τα εγκλήματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω», ανέφερε.

16 χρόνια από την τραγωδία – Πολίτες τιμούν τα θύματα

Σήμερα συμπληρώνονται 16 χρόνια από την πολύνεκρη επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα. Από το πρωί, πολίτες περνούν από το σημείο, στην οδό Σταδίου 23, αφήνοντας λουλούδια και τηρώντας σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Στο σημείο έχει τοποθετηθεί από το 2020 αναμνηστική πλάκα, η οποία αναφέρει:

«Σε αυτό το κτίριο, στις 5 Μαΐου 2010, δολοφονήθηκαν η Παρασκευή Ζούλια, η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης, θύματα του τυφλού μίσους που γεννά ο διχασμός. Τιμούμε τη μνήμη τους. Ποτέ ξανά».

Η τραγωδία που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της περιόδου της οικονομικής κρίσης, με αφορμή την ψήφιση του πρώτου Μνημονίου. Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας, προκαλώντας πυρκαγιά που εξαπλώθηκε γρήγορα στο εσωτερικό του κτιρίου.

Τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία: η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσακάλης. Άλλοι υπάλληλοι διασώθηκαν, αρκετοί εκ των οποίων με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα.

Το γεγονός προκάλεσε σοκ και οδύνη σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ καταδικάστηκε ομόφωνα από τον πολιτικό κόσμο και την κοινωνία. Παρά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι δράστες της επίθεσης δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή πληγή στη συλλογική μνήμη.

