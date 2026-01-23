Μαρία Καρυστιανού: «Δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα» – Αιχμές για τη δίκη των Τεμπών και το νέο πολιτικό εγχείρημα

Για ακόμη μία φορά στη Λάρισα βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η Μαρία Καρυστιανού, καθώς συνεχίζεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, με τις δηλώσεις της να προκαλούν νέο πολιτικό και θεσμικό αντίκτυπο.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο αλλαγής έδρας της δίκης, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε ανοιχτά την έλλειψη εμπιστοσύνης της στη Λάρισα, υπογραμμίζοντας ότι θα προτιμούσε η διαδικασία να διεξάγεται σε μια πόλη με καλύτερη πρόσβαση για τους δικηγόρους και τις οικογένειες των θυμάτων, αναφέροντας ενδεικτικά την ύπαρξη αεροδρομίου ως σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης.

Αναφορικά με το πολιτικό εγχείρημα που βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας, απέφυγε να προσδιορίσει συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα, σημειώνοντας ότι οι θέσεις και η φυσιογνωμία του κινήματος θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο μέλλον. Παράλληλα, σχολίασε ότι έχει προκληθεί έντονη αντίδραση και φόβος πριν ακόμη ανακοινωθούν οι προγραμματικές θέσεις, κάνοντας λόγο για ένα ευρύ κίνημα πολιτών που προέρχεται από διαφορετικούς χώρους και δεν μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε παραδοσιακές ιδεολογικές κατηγορίες.

Σε σύγκριση με πρόσφατα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία, η Μαρία Καρυστιανού εξήρε τον τρόπο με τον οποίο οι ισπανικές αρχές κινητοποιήθηκαν για την προστασία των αποδεικτικών στοιχείων, αντιπαραβάλλοντας τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών. Όπως υποστήριξε, στην Ελλάδα υπήρξε συγκάλυψη από την πρώτη στιγμή, ενώ χαρακτήρισε ενδεικτικό της κατάστασης το γεγονός ότι συνεχίζεται δικαστική διαδικασία για το «χαμένο» βιντεοληπτικό υλικό, καλώντας σε δημόσιο προβληματισμό για τους λόγους της εξαφάνισής του και τον ρόλο του στην αποκάλυψη των αιτιών της πυρόσφαιρας.

