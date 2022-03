Μαρία Ζαχάροβα: «Μικρή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις – Οι ΗΠΑ μας περικύκλωσαν με βιολογικά εργαστήρια» -ΒΙΝΤΕΟ

«Η Ρωσία θα επιτύχει τον στόχο να διασφαλίσει ένα ουδέτερο καθεστώς στην Ουκρανία», δήλωσε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Παράλληλα, τόνισε ότι θα ήταν καλύτερο αν οι στόχοι της Ρωσίας στην Ουκρανία επιτυγχάνονταν μέσω διαλόγου, ενώ έκανε λόγο για μικρή πρόοδο στις συνομιλίες.

#BREAKING Russia says 'some progress' being made in talks with Ukraine pic.twitter.com/nsKSCGyMUC

— AFP News Agency (@AFP) March 9, 2022