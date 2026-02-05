Μαρίνα Πάτρας: Τι συμβαίνει με τις νέες προβλήτες; Έγιναν … υποβρύχιες» στην πρόσφατη κακοκαιρία

Η πρόσφατη κακοκαιρία σκέπασε με νερό τις νέες κατασκευές – Καθησυχάζει ο Δήμος για τη «βύθιση», κατασκευαστικές αβλεψίες εντοπίζει ναυπηγός

05 Φεβ. 2026 13:00
Τι συμβαίνει τελικά με τις δύο νέες προβλήτες της Μαρίνας της Πάτρας; Γιατί έγιναν… «υποβρύχιες» κατά την τελευταία κακοκαιρία; Οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και προκάλεσαν αναστάτωση: οι νέες πλατφόρμες της μαρίνας, μόλις κατασκευασμένες, φαίνεται πως καλύφθηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά από τα νερά κατά την τελευταία έντονη κακοκαιρία. Σχόλια έπεφταν βροχή στα social media: κάποιοι περιπαικτικά, άλλοι καυστικά, και κάποιοι ελάχιστοι προσπαθούσαν να καθησυχάσουν.

Βασίλης Βράχας

Ο Βασίλης Βράχας, έμπειρος ναυπηγός, χρήστης της μαρίνας και πρώτος ιδιοκτήτης ιδιωτικής σχολής ιστιοπλοΐας στην Πάτρα, μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», εντοπίζει κατασκευαστικές αβλεψίες: «Οι νέες προβλήτες είναι κατασκευαστικά λανθασμένες. Τα δοκάρια είναι πολύ χαμηλά, οι σανίδες τοποθετήθηκαν κολλητά χωρίς το απαραίτητο κενό για την εκτόνωση του νερού, ενώ οι δέστρες με τα μικρά κρικάκια δεν αντέχουν ούτε καν ένα ιστιοπλοϊκό μέσου μεγέθους. Αν επαναληφθεί μια ισχυρή κακοκαιρία, οι καταστροφές θα είναι αναπόφευκτες».

Αντίθετα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς απορρίπτει τις αιτιάσεις για κακοτεχνίες και αστοχίες. «Το φαινόμενο δεν οφείλεται σε λάθη κατασκευής» σημειώνει. «Η πλημμυρίδα κάλυψε την Πάτρα και πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η Λευκάδα βούλιαξε και μια σειρά άλλες πόλεις είχαν ανάλογο φαινόμενο. Οι υποδομές της μαρίνας άντεξαν όπως προβλεπόταν, παρά το γεγονός ότι η πλημμυρίδα ανέβασε τη θάλασσα κατά περίπου 50-60 πόντους. Ηταν ένα φαινόμενο σπάνιο. Δεν υπάρχει κανένα κατασκευαστικό λάθος. Δεν μπορούν οι εξέδρες να πάνε κάπου αλλού, είναι συγκεκριμένο το σημείο που προβλέπεται στη μαρίνα».

Καλυμμένες από τη θάλασσα οι νέες προβλήτες της μαρίνας, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας.

«ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΤΡΟΠΟ»

Ωστόσο, οι χρήστες που γνωρίζουν την περιοχή και τα σκάφη τους δεν καθησυχάζονται εύκολα. Ο Βασίλης Βράχας σημειώνει ότι οι παλαιές προβλήτες είχαν δοκάρια υψηλότερα, σανίδες με κενά για το νερό, σωστά στερεωμένες με ροζέτες, δέστρες ισχυρές για όλα τα μεγέθη σκαφών. Αντίθετα, όπως λέει, οι νέες κατασκευές έχουν χαμηλότερα δοκάρια (15 πόντοι αντί για 20-28), οι σανίδες είναι κολλητές, οι δέστρες ανεπαρκείς και η στερέωση των βιδών χωρίς ροζέτες, με αποτέλεσμα το ξύλο, προϊόντος του χρόνου, να σαπίσει και να κινδυνεύει να ξεριζωθεί.

Ο Βασίλης Βράχας καταγγέλλει ότι το έργο έγινε με πρόχειρο τρόπο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνώση των ειδικών: «Υπήρχαν τα τσιμεντένια μπλόκια που ήταν άθικτα» λέει για τις βάσεις στον πυθμένα της μαρινας. Για να συμπληρώσει: «Μία μελέτη περίπου 20.000 ευρώ θα μπορούσε να αποκαταστήσει σωστά τις προβλήτες, με σωστό ύψος, κενά και δέστρες, αλλά αγνοήθηκε». Οι νέες προβλήτες, όπως λέει, μοιάζουν να φτιάχτηκαν «για να βγουν φωτογραφίες», όχι για να αντέξουν στη θάλασσα.

Οπως καταλήγει ο κ. Βράχας: «Αν είχαν ακολουθήσει τις σωστές τεχνικές προδιαγραφές, οι προβλήτες θα ήταν ασφαλείς, ανθεκτικές και πλήρως λειτουργικές. Τώρα απλώς ‘‘μπαλώνουμε’’ μια υποδομή που θα κινδυνεύει σε κάθε μεγάλη κακοκαιρία».

Μία από τις δύο νέες προβλήτες, που έχει μπει στο στόχαστρο της κριτικής από χρήστες της Μαρίνας

