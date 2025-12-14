Μαρινάκης: «Αν το 2027 δεν πετύχουμε τους στόχους μας, τίποτα δεν είναι δεδομένα»

«Δεν κινδυνολογώ, αλλά αν το 2027 δεν πετύχουμε τους στόχους μας, τότε είμαι βέβαιος, ότι όλα όσα συζητάμε δεν θα είναι δεδομένα. Εμείς θα πάμε θετικά, με το δικό μας πρόγραμμα και με το δικό μας αφήγημα. Δεν θα πάμε με κινδυνολογία. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε», τόνισε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης από το βήμα της συνόδου των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ, αναφερόμενος στις εκλογές του 2027.

«Η Ελλάδα μέσα σε 6,5 χρόνια έχει καταφέρει και μειώνει την απόστασή της με την Ευρώπη. Το διαθέσιμο εισόδημα που ήταν στο 61% είναι, πλέον, στο 70%, η ατομική κατανάλωση είναι στο 81%. Έχουν βρει δουλειά με την πολιτική μας μισό εκατομμύριο άνθρωποι», ανέφερε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε: «Στον ΟΠΕΚΕΠΕ αργήσαμε, αν και ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε και ελέγχους και μπλοκάραμε ΑΦΜ και στείλαμε κόσμο στη δικαιοσύνη πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Η Ελλάδα μέχρι το 2019 δεν είχε πληρώσει ούτε ένα ευρώ πρόστιμο για τις αγροτικές επιδοτήσεις ή είχε πληρώσει 3 δισ.;», αναρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης.

Στην συνέχεια υπεραμύνθηκε της πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση, μειώνοντας φόρους, ιδρύοντας μη κρατικά πανεπιστήμια και ακολουθώντας μια φιλελεύθερη πολιτική .

Καταλήγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τα κομματικά στελέχη να ενεργοποιηθούν από νωρίς ενόψει των εκλογών του 2027.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



