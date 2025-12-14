Μαρινάκης: «Αν το 2027 δεν πετύχουμε τους στόχους μας, τίποτα δεν είναι δεδομένα»

Ο  κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τα κομματικά στελέχη να ενεργοποιηθούν από νωρίς ενόψει των εκλογών του 2027

Μαρινάκης: «Αν το 2027 δεν πετύχουμε τους στόχους μας, τίποτα δεν είναι δεδομένα»
14 Δεκ. 2025 22:10
Pelop News

«Δεν κινδυνολογώ, αλλά αν το 2027 δεν πετύχουμε τους στόχους μας, τότε είμαι βέβαιος, ότι όλα όσα συζητάμε δεν θα είναι δεδομένα. Εμείς θα πάμε θετικά, με το δικό μας πρόγραμμα και με το δικό μας αφήγημα. Δεν θα πάμε με κινδυνολογία. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε», τόνισε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης από το βήμα της συνόδου των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ, αναφερόμενος στις εκλογές του 2027.

«Η Ελλάδα μέσα σε 6,5 χρόνια έχει καταφέρει και μειώνει την απόστασή της με την Ευρώπη. Το διαθέσιμο εισόδημα που ήταν στο 61% είναι, πλέον, στο 70%, η ατομική κατανάλωση είναι στο 81%. Έχουν βρει δουλειά με την πολιτική μας μισό εκατομμύριο άνθρωποι», ανέφερε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,  ο κ. Μαρινάκης επισήμανε: «Στον ΟΠΕΚΕΠΕ αργήσαμε, αν και ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε και ελέγχους και μπλοκάραμε ΑΦΜ και στείλαμε κόσμο στη δικαιοσύνη πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Η Ελλάδα μέχρι το 2019 δεν είχε πληρώσει ούτε ένα ευρώ πρόστιμο για τις αγροτικές επιδοτήσεις ή είχε πληρώσει 3 δισ.;», αναρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης.

Στην συνέχεια υπεραμύνθηκε της πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση, μειώνοντας φόρους, ιδρύοντας μη κρατικά πανεπιστήμια και ακολουθώντας μια φιλελεύθερη πολιτική .

Καταλήγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τα κομματικά στελέχη να ενεργοποιηθούν από νωρίς ενόψει των εκλογών του 2027.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:01 Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες πόλεις μετά το μακελειό στο Σύδνεϋ
22:47 Τι είπε η Ευγενία Σαμαρά για το σενάριο να γίνει μητέρα
22:36 Χατζηδάκης για αγροτικό: «Δεν αντιμετωπίζεται με τελεσίγραφα η κατάσταση»
22:22 Ο Πατρινός Κ.  Θεοδωρακόπουλος κάνει άλμα στη καριέρα του-Μετακομίζει στη Volley League
22:10 Μαρινάκης: «Αν το 2027 δεν πετύχουμε τους στόχους μας, τίποτα δεν είναι δεδομένα»
21:59 Λαμία: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι
21:49 Σύδνεϋ: Στους 16 οι νεκροί, στους 40 οι τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
21:40 Κέρκυρα: Νεκρός από εργατικό ατύχημα
21:30 «Πυρά» Νετανιάχου στην Κυβέρνηση της Αυστραλίας για το μακελειό
21:19 Ολυμπιακός Πατρών: Παρουσιάστηκε το βιβλίο για τα 100 χρόνια
21:11 Χάος στην Ιταλία: Επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Τζένοα-Ιντερ, τρεις τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
21:04 Ο Αθηνόδωρος Αιγίου διακρίσεις στο Περιφερειακό Ανωμάλου Δρόμου
21:02 Έκτακτο συνέδριο για το Κίνημα Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Κασελάκης
20:55 Mε 760 δράσεις σε 70 χώρες το ετήσιο πρόγραμμα εξωστρέφειας
20:46 Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι στην Γούναρη, τραυματίστηκε μια γυναίκα
20:41 Χτύπησε ο Γοργότσης, έχασε η Αχαγιά ΄82
20:31 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για Κεφαλληνιακό και Σκαγιοπούλειο
20:24 Η ΑΕΚ πετούσε «φωτιές» στο Αγρίνιο και νίκησε με 5άρα
20:20 Οι εγγυήσεις ασφαλείας του Ζελένσκι ως προϋποθέσεις για ανοικοδόμηση
20:11 Μακελειό-Σίδνεϊ: Πυροβολισμοί για 10 λεπτά, πως ένας ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ αφόπλισε τον δράστη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ