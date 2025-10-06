Μαρινάκης: Απόλυτη ταύτιση Ελλάδας – Κύπρου και ισχυρό μήνυμα σταθερότητας – Πάνω από 200.000 νέα ραντεβού στο ΕΣΥ και νομοσχέδιο-τομή για την εργασία στη Βουλή

Την πλήρη ταύτιση και συμπόρευση Ελλάδας και Κύπρου στη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο briefing των πολιτικών συντακτών, μετά το κλίμα έντασης που προκλήθηκε από τις δηλώσεις του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και τις αναφορές του σε «εκβιασμούς» από πλευράς ΑΔΜΗΕ.

«Ξεκαθαρίζω, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελληνική Κυβέρνηση, ότι η σχέση μας με την Κύπρο θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας πως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης «θα ωφελήσει πριν και πάνω απ’ όλα ενεργειακά την Κύπρο», εφόσον λυθούν οι εκκρεμότητες και επιβεβαιωθεί η βιωσιμότητά του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ανακοινώνοντας ότι από την 1η Οκτωβρίου έχουν ήδη προγραμματιστεί πάνω από 200.000 νέα ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, της εφαρμογής My Health App και της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέγουν ειδικότητες και να κλείνουν ραντεβού έως και τέσσερις μήνες νωρίτερα σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. «Ο σημαντικός αριθμός των εισερχόμενων κλήσεων αποδεικνύει την ευρεία αποδοχή της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας», σημείωσε, προσθέτοντας πως η νέα υπηρεσία βελτιώνει την προσβασιμότητα, τη διαφάνεια και την ποιότητα φροντίδας υγείας.

Αναφορικά με την αξιολόγηση της εμπειρίας των ασθενών, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι το 84% των νοσηλευομένων δήλωσε υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης προς τους θεράποντες ιατρούς, ενώ το 80% εξέφρασε θετική γνώμη για τη συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι στη Βουλή κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο, όπως είπε, «εκσυγχρονίζει το εργασιακό πλαίσιο και θωρακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων».

Το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων:

Προστασία του εργαζόμενου που αρνείται υπερωρία από οποιαδήποτε δυσμενή μεταχείριση.

Κατοχύρωση ότι κάθε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών συνιστά βλαπτική μεταβολή.

Ενίσχυση των δικαιωμάτων γονέων, με ανεκχώρητο, ακατάσχετο και αφορολόγητο επίδομα γονικής άδειας.

Δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας στην τετραήμερη εργασία και στην κατανομή ετήσιας άδειας.

Υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας στα μεγάλα τεχνικά έργα.

«Το ΕΣΥ εκσυγχρονίζεται, οι πολίτες εξυπηρετούνται καλύτερα και το εργασιακό περιβάλλον γίνεται πιο δίκαιο και σύγχρονο», τόνισε κλείνοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση «προχωρά με σχέδιο και συνέπεια, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



