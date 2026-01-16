Μαρινάκης: Διάλογος με αγρότες, κανόνες στα πανεπιστήμια, ενίσχυση οδικής ασφάλειας στο πρώτο briefing 2026

Στο πρώτο ενημερωτικό briefing πολιτών για το 2026, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε εκτενώς σε επίκαιρα ζητήματα, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την οδική ασφάλεια, τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα.

Για τα αγροτικά μπλόκα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον δρόμο του διαλόγου, ωστόσο χαρακτήρισε μη νόμιμες και μη αποδεκτές τις αποκλεισμούς δρόμων και δημόσιων χώρων, που ταλαιπωρούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Υπογράμμισε ότι η υπομονή της κοινωνίας έχει εξαντληθεί και ότι η πλειοψηφία των αγροτών δεν συμμετέχει σε τέτοιες ενέργειες. Αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, όπως το φθηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη μέσω του προγράμματος «ΓΑΙΑ» (8,5 λεπτά/kWh για το 90% των αγροτών, με επέκταση δύο ετών), η μόνιμη επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου (πλέον στην αντλία), η καταβολή 3,8 δισ. ευρώ επιδοτήσεων το 2025, μειώσεις ΦΠΑ σε λιπάσματα, ζωοτροφές και μηχανήματα, καθώς και η προώθηση προτάσεων αγροτών στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Σχετικά με τις διαγραφές φοιτητών και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δήλωσε ότι καθυστέρησε η επιβολή κανόνων, αλλά πλέον εφαρμόζονται ανώτατα όρια σπουδών και εξετάσεων, όπως σε προηγμένες χώρες (Γερμανία, Ολλανδία). Επισήμανε την έναρξη ακαδημαϊκής χρονιάς χωρίς καταλήψεις, την αύξηση χρηματοδότησης των ΑΕΙ κατά 30% από το 2019 και τις συνεργασίες με ιδρύματα όπως Harvard και Yale.

Για την οδική ασφάλεια, υπογράμμισε την εντατικοποίηση ελέγχων αλκοτέστ και την αλλαγή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με 190.000 ελέγχους και 40.000 παραβάσεις κατά τις γιορτές. Αναφέρθηκε στη 24ωρη λειτουργία ΜΜΜ τα Σάββατα και στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων κατά 21,5% το 2025, χαρακτηρίζοντας κάθε σωζόμενη ζωή νίκη.

Όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, ανέφερε ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2026, με προτάσεις από την κυβερνητική πλειοψηφία και ανάγκη αυξημένων πλειοψηφιών (180 βουλευτές). Προανήγγειλε αλλαγές σε άρθρα όπως το 86 (παραπομπή υπουργών χωρίς κομματικά φίλτρα) και το 16 (ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ από την αρχή).

Σε διεθνή ζητήματα (Ουκρανία-Ρωσία και Ισραήλ-Παλαιστίνη), ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν εφαρμόζει διπλά μέτρα: Στέκεται στο πλευρό του αμυνόμενου στην Ουκρανία, ενώ στην Παλαιστίνη διαχωρίζει την τρομοκρατική Χαμάς από τον λαό, ζητώντας άμεση κατάπαυση πυρός, βοήθεια σε αμάχους και πρωτοστατώντας σε σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ.

Για τον ΕΦΚΑ, διευκρίνισε ότι οι εισφορές καταβάλλονται μηνιαίως, ενώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές υπάρχουν ρυθμίσεις σε 12 ή 24 δόσεις, χωρίς έκπτωση για ετήσια καταβολή.

Τέλος, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, παρουσίασε τη φορολογική μεταρρύθμιση από Ιανουάριο 2026: Μείωση φόρου κατά 2 μονάδες (από 22% σε 20%, περαιτέρω μείωση με παιδιά έως 0% για πολύτεκνους), κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, μείωση προκαταβολής φόρου, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 6 μονάδες μεσοσταθμικά, καθώς και μειώσεις σε εταιρικό φόρο και φόρο μερισμάτων.

