Μαρινάκης: «Δίπλα στον Ρούτσι ως άνθρωποι» – Σκληρή επίθεση σε Κωνσταντοπούλου

Αναφερόμενος στον Πάνο Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση «πριν και πάνω απ’ όλα στάθηκε στο πλευρό ενός πατέρα που ζητά απαντήσεις».

«Ήμασταν, είμαστε και παραμένουμε δίπλα του σε ανθρώπινο επίπεδο. Όμως άλλο η συμπαράσταση, κι άλλο η παρέμβαση στη Δικαιοσύνη. Δεν θα διαβούμε αυτή την κόκκινη γραμμή», υπογράμμισε.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέβασε τους τόνους: «Ένας άνθρωπος που παριστάνει τον θεματοφύλακα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών με ιδιοτελή κίνητρα, που προσέβαλε τη μνήμη ενός εκ των νεκρών επειδή δεν της αρέσει αυτός ο νεκρός, μπορεί να τα κάνει όλα. Είναι αδίστακτη και ιδιοτελής. Η κοινωνία βλέπει και κρίνει», είπε χαρακτηριστικά.

Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως «όσοι βλέπουν πανικό ζουν σε άλλη χώρα». Επισήμανε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών «είναι στο καλύτερο σημείο από ποτέ» και πως το έργο «θα προχωρήσει όταν διευθετηθούν τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα, καθώς ωφελεί πρώτα την Κύπρο». «Το ελληνικό δημόσιο δεν εκβιάζει. Η καλύτερη απάντηση δόθηκε ήδη από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, λέγοντας πως «η Ελλάδα έχει κατακτήσει ένα επίπεδο θεσμικής ωριμότητας που πρέπει να διαφυλαχθεί», απορρίπτοντας κάθε σενάριο πολιτικής αστάθειας.

