Μαρινάκης για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αν θες έναν πρωθυπουργό, να τους θες όλους» – Βολές σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η ΝΔ κατέθεσε εκτενή λίστα μαρτύρων «από όλες τις περιόδους», με στόχο η Εξεταστική να ερευνήσει «σε βάθος χρόνου» τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είναι μοτίβο της αντιπολίτευσης να πατάει ένα κουμπί και να λέει να έρθει ο Μητσοτάκης να καταθέσει», είπε, προσθέτοντας: «Όταν ζητάς να καταθέσει ένας πρωθυπουργός, κανονικά πρέπει να τους θέλεις όλους τους πρωθυπουργούς».

Για τη μείωση ΦΠΑ που ζητά ο Ν. Ανδρουλάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «αντιφάσεις» ως προς το εύρος των προϊόντων και το δημοσιονομικό κόστος: «Μας είπαν συνολικά για τον ΦΠΑ, μετά για τα τρόφιμα και τώρα το γύρισε σε δύο προϊόντα και ένα… άγνωστο. Αν δεν έχεις κοστολογημένα μέτρα, πέφτεις στην παγίδα των αντιφάσεων».

Για την ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ και τις αιχμές του ΠΑΣΟΚ

Απαντώντας στην κριτική περί «εξόφλησης γραμματίων», μίλησε για «χαμηλού επιπέδου αντιπολίτευση» και υποστήριξε ότι η μετακίνηση στελεχών «δικαιώνει» τη ΝΔ και τον πρωθυπουργό. Για τις δύο καταδίκες από το ΕΔΔΑ σημείωσε: «Αδικεί τη συνολική πορεία του. Έχει απαντήσει και έχει κάνει αυτοκριτική».

Για ακρίβεια και σούπερ μάρκετ

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση κινείται σε δύο άξονες, «αυξήσεις εισοδημάτων» και «ελέγχους με πρόστιμα», προσθέτοντας πως «μέχρι το 2020 δεν υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός» και ότι «επί Θεοδωρικάκου πολλαπλασιάστηκαν τα πρόστιμα».

Για την κοινοβουλευτική ένταση

Σχολιάζοντας φράσεις περί «μίσους» της κοινωνίας προς τη ΝΔ, απάντησε ότι «η πρόθεση ψήφου δεν είναι πρόθεση αγάπης ή μίσους» και επανέφερε την κριτική του κυβερνητικού στρατοπέδου για «αποφυλακίσεις βαρέος εγκλήματος από προηγούμενη κυβέρνηση». «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί», είπε χαρακτηριστικά, με αφορμή ερωτήσεις για προστασία μαρτύρων.

