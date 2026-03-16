Μαρινάκης για Ορμούζ: «Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί» – Μόνο στην επιχείρηση «Ασπίδες» η συμμετοχή της χώρας

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέναντι στα σενάρια εμπλοκής της Ελλάδας σε επιχείρηση φύλαξης στα Στενά του Ορμούζ. Όπως ξεκαθάρισε, η ελληνική συμμετοχή περιορίζεται στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», ενώ η Αθήνα επιμένει στη διπλωματία και στην αποφυγή οποιασδήποτε εμπλοκής στον πόλεμο.

16 Μαρ. 2026 13:14
Pelop News

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί σε αποστολή στα Στενά του Ορμούζ έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις συζητήσεις που έχουν ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενδεχόμενη ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας στην περιοχή. Όπως ανέφερε, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της χώρας μας σε τέτοια επιχείρηση, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική παρουσία περιορίζεται στην επιχείρηση «Ασπίδες».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα συμμετέχει μόνο στην επιχείρηση «Ασπίδες», η οποία έχει ως αποστολή την προστασία πλοίων σε συγκεκριμένες θαλάσσιες ζώνες. Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή επιχείρηση αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία εμπορικών πλοίων, με το υφιστάμενο πλαίσιο της να παραμένει συνδεδεμένο με την Ερυθρά Θάλασσα και όχι με νέα αποστολή στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η Αθήνα καλεί το Ιράν να απόσχει από ενέργειες που παρεμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα και να επιστρέψει στη διπλωματική οδό. Στην ίδια γραμμή, υπογράμμισε με έμφαση πως η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο, θέλοντας να βάλει τέλος στις σχετικές ερμηνείες που είχαν αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για το αν και πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η επιχείρηση «Ασπίδες» υπό το βάρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της πίεσης που ασκείται στη θαλάσσια κυκλοφορία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, δεν έχει ληφθεί απόφαση για επέκταση της αποστολής στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ΕΝΦΙΑ, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε επίσης ότι όσοι πολίτες δεν έλαβαν τη μείωση 50% επειδή δεν δήλωσαν σωστά ή δεν συμπλήρωσαν την παροχή ρεύματος, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως και τις 31 Ιουλίου, ώστε να λάβουν την προβλεπόμενη έκπτωση.

