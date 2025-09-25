Μαρινάκης για Ρούτσι: «Από την πρώτη στιγμή δίπλα του – Χυδαίο το παιχνίδι της αντιπολίτευσης»

Σαφές μήνυμα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις κατηγορίες περί καθυστέρησης στη στήριξη του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή του παιδιού του, θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

Μαρινάκης για Ρούτσι: «Από την πρώτη στιγμή δίπλα του - Χυδαίο το παιχνίδι της αντιπολίτευσης»
25 Σεπ. 2025 13:52
Pelop News

Στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, που πραγματοποιεί απεργία πείνας στο Σύνταγμα με αίτημα την εκταφή του παιδιού του, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση επέδειξε αργά αντανακλαστικά, τόνισε: «Από την πρώτη ημέρα είχαμε στηρίξει τον άνθρωπο αυτό. Η κυβέρνηση δήλωσε ξεκάθαρα ότι βρίσκεται στο πλευρό του πατέρα χωρίς αστερίσκους. Όταν εμείς στηρίζουμε ανθρώπινα τον αγώνα του, η αντιπολίτευση κάνει τον δεύτερο γύρο του χυδαίου πολιτικού της παιχνιδιού. Είναι ψέμα ότι αργήσαμε».

Αναφορικά με τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «δεν προδικάζουν τίποτα» και πως «η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της χρόνους». Όπως σημείωσε, «κανείς δεν μπορεί να ζητάει από την κυβέρνηση να απολογείται για λογαριασμό της δικαιοσύνης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης:

  • Στην κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα, λέγοντας ότι «δείχνει πως η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά ήθελε να συγκαλύψει την υπόθεση».
  • Στις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας πως «πρώτα πείθεις το κόμμα σου ότι είσαι κατάλληλος για πρωθυπουργός και μετά διεκδικείς εκλογές».
  • Στη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν θα βάλει νερό στο κρασί της για να κάνει διάλογο» και πως «η πολιτική μας αποδίδει αποτελέσματα».
