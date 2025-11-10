Μαρινάκης για Σαμαρά: «Ουδέν σχόλιο» – Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για «αλλόκοτη στάση» στο φορολογικό

«Ουδέν σχόλιο» ήταν η λακωνική απάντηση του Παύλου Μαρινάκη σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είχε μιλήσει για «θεσμική απρέπεια» και «μετατροπή της κυβέρνησης σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να μην απαντήσει ευθέως, αλλά άσκησε σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας «αλλόκοτη» τη στάση του απέναντι στο φορολογικό νομοσχέδιο. «Δεν μπορεί τον Σεπτέμβριο να καταδικάζεις αυτά που ψήφισες τον Νοέμβριο. Ας ελπίσουμε ότι η υπερψήφιση είναι παραδοχή λάθους», είπε χαρακτηριστικά.

«Επαναστάτες χωρίς αιτία»

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας, σημειώνοντας ότι η αντιπολίτευση «είναι επαναστάτες χωρίς αιτία στα λόγια και συναινετικοί στην πράξη».

Απαντώντας στις αναφορές Σαμαρά περί «Σημιτικού ΠΑΣΟΚ», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Η πολιτική είναι έργο και αποτέλεσμα, όχι ταμπέλες. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερη πολιτική: μειώσεις φόρων, ελαφρύνσεις, μη κρατικά πανεπιστήμια, ΑΟΖ, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, νόμος και τάξη. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση που μιλάει μέσα από το έργο της».

