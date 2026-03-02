Μαρινάκης για Σούδα και Μέση Ανατολή: «Συνήθη μέτρα ασφαλείας – Καμία επιπλέον ανησυχία για τους πολίτες»

Σε επιφυλακή αλλά χωρίς λόγο επιπλέον ανησυχίας για τους πολίτες βρίσκεται η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τη βάση της Σούδα και το ενδεχόμενο πληγμάτων σε πολιτικές ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, «λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας» και δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί αίσθηση αυξημένου κινδύνου. Παράλληλα, διέψευσε σενάρια που κυκλοφόρησαν για τη Σούδα, επισημαίνοντας ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.

Έκτακτη σύσκεψη και διαρκής παρακολούθηση

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό, όπου εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα και τα μέτρα ασφαλείας. «Ανακοινώθηκαν όσα μπορούν να ανακοινωθούν», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι σε τόσο κρίσιμες συνθήκες δεν είναι σκόπιμο να λέγονται περισσότερα.

Αναφερόμενος στο πλήγμα με drone στις εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκονται ελληνικά συστήματα Patriot από το 2021, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για το ελληνικό προσωπικό ή το αμυντικό υλικό. Το σημείο του πλήγματος, όπως είπε, απέχει πάνω από 50 μίλια από το σημείο όπου βρίσκονται οι ελληνικές δυνάμεις.

Ο μηχανισμός επαναπατρισμού

Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την κατάσταση, με όλες τις πρεσβείες στην περιοχή να παραμένουν ανοιχτές και σε πλήρη επαγρύπνηση.

Έχουν ενεργοποιηθεί συνολικά δέκα τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης – εκ των οποίων τρεις αφορούν αποκλειστικά Έλληνες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – ενώ βρίσκεται σε λειτουργία και η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι όσο ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός στην πλειονότητα της περιοχής, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν πτήσεις. Σε χώρες όπου υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί, εξετάζεται ακόμη και εντός της ημέρας η οργάνωση πτήσεων επαναπατρισμού.

Τέλος, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια εμπόλεμη κατάσταση μεγάλης κλίμακας, με συμμετοχή πολλών κρατών και με σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή αεροπορική κυκλοφορία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα ώστε, μόλις αρθούν οι περιορισμοί, να επιστρέψουν κατά προτεραιότητα οι Έλληνες πολίτες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



