Μαρινάκης για Τέμπη: «Να μιλήσει η Δικαιοσύνη, όχι τα τηλεδικαστήρια» – Τι είπε για εκταφές, Chevron και στεγαστικό

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών και ενόψει της έναρξης της δίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για το «ποτέ ξανά», τις κατηγορίες περί συγκάλυψης και το ζήτημα των εκταφών, ενώ αναφέρθηκε και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και στεγαστικής κρίσης.

Μαρινάκης για Τέμπη: «Να μιλήσει η Δικαιοσύνη, όχι τα τηλεδικαστήρια» – Τι είπε για εκταφές, Chevron και στεγαστικό
28 Φεβ. 2026 13:48
Pelop News

Λίγες ώρες μετά τις συγκεντρώσεις μνήμης για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και ενόψει της επικείμενης δίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, καλώντας σε θεσμική ψυχραιμία και σεβασμό στη Δικαιοσύνη.

«Να σταματήσουν τα τηλεδικαστήρια»

Αναφερόμενος στη δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου και περιλαμβάνει 36 κατηγορούμενους, σημείωσε ότι πρόκειται για μια σύνθετη και μεγάλη διαδικασία, τονίζοντας ότι «πρέπει να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να δώσει τις απαντήσεις της» και να σταματήσουν, όπως είπε, τα «άθλια τηλεδικαστήρια».

Σχολιάζοντας τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, επεσήμανε ότι δεν πρέπει να εργαλειοποιείται μια εθνική τραγωδία και υπογράμμισε πως η κοινωνία δικαιούται αλήθεια μέσα από τη θεσμική οδό.

Εκταφές και δικαστική διαδικασία

Για το ζήτημα των εκταφών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι πρόκειται για απόφαση της Δικαιοσύνης, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, και όχι της κυβέρνησης. Ανέφερε ότι δόθηκε η δυνατότητα σε όλες τις οικογένειες να προχωρήσουν σε εκταφή και να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους, ενώ τόνισε πως εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να ζητηθεί και συνδρομή ξένων εργαστηρίων, όπως έχει ήδη συμβεί σε άλλες πτυχές της υπόθεσης.

Υπογράμμισε ότι τα ελληνικά εργαστήρια συγκαταλέγονται, όπως είπε, στα πλέον αξιόπιστα στην Ευρώπη, επιμένοντας πως «η Δικαιοσύνη δεν έχει κανένα κίνητρο πέρα από την αναζήτηση της αλήθειας».

Ασφάλεια σιδηροδρόμων και πολιτική αντιπαράθεση

Ο κ. Μαρινάκης διαχώρισε τη συζήτηση σε δύο επίπεδα: το ουσιαστικό, που αφορά τα λάθη και τις αλλαγές στα συστήματα ασφάλειας, και το ποινικό, που αφορά τη δικαστική διερεύνηση. Παραδέχθηκε ότι δεν μπορούν να δοθούν απόλυτες εγγυήσεις, ωστόσο υποστήριξε ότι, με βάση όσα έχουν ολοκληρωθεί και δρομολογηθεί, το σιδηροδρομικό δίκτυο το 2026 είναι σαφώς ασφαλέστερο.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε μέρος της αντιπολίτευσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για καλλιέργεια κλίματος έντασης και «δηλητηρίου» στην κοινωνία.

Chevron και κυριαρχικά δικαιώματα

Σε ό,τι αφορά τις αναφορές περί κινδύνου απώλειας εθνικής κυριαρχίας, με αφορμή τη σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με τη Chevron, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε κατηγορηματικά τα σχετικά σενάρια. Τόνισε ότι δεν εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα μέσω σύμβασης και ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες, ιδίως ενόψει της διαδικασίας οριοθέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη.

Επικαλέστηκε επίσης τις συμφωνίες ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτος, καθώς και τις αμυντικές συνεργασίες (F-16, F-35, Rafale, Belharra), ως στοιχεία ενίσχυσης της διεθνούς θέσης της χώρας.

Το στεγαστικό και οι παρεμβάσεις

Αναφερόμενος στη στεγαστική κρίση, αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα, ιδίως για τους νέους. Όπως είπε, έχουν υλοποιηθεί πάνω από 40 παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων τα προγράμματα «Σπίτι μου», επιδοτήσεις ανακαίνισης, φορολογικά κίνητρα για αύξηση της προσφοράς κατοικιών και επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως στους περισσότερους ενοικιαστές.

Τόνισε ότι δεν υπάρχουν «μαγικές λύσεις», καθώς το ζήτημα συνδέεται με τη σχέση προσφοράς και ζήτησης και τη συγκέντρωση πληθυσμού στα αστικά κέντρα, χαρακτηρίζοντας την αντιμετώπισή του «αγώνα δρόμου» για την Πολιτεία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση
22:39 Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
22:19 Η κίνηση «κλειδί», ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων
22:10 Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
22:00 Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο
21:50 Ο Ολυμπιακός με ανατροπή σε τελικό-θρίλερ πανηγύρισε το Κύπελλο
21:46 Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars
21:39 Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά
21:32 Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό
21:24 Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
21:11 Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας
21:01 Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
20:51 Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
20:43 Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα
20:35 Γιατί ο σκύλος σας πρέπει να μυρίζει τα πάντα στη βόλτα: Ο λόγος που δεν πρέπει να τον βιάζετε
20:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
20:01 Τι είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;
19:51 Το περπάτημα καθημερινά ενισχύει εγκέφαλο, καρδιά και συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε οι +50;
19:41 Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ