Μαρινάκης για τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία: «Αμυντική ενέργεια αποτροπής, όχι εμπλοκή»

Με σαφή διάκριση ανάμεσα στην αμυντική αποστολή και σε οποιοδήποτε σενάριο πολεμικής εμπλοκής τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για την κατάρριψη δύο βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία. Όπως ανέφερε, η ενέργεια αυτή δεν συνιστά ανάμιξη της Ελλάδας στον πόλεμο, αλλά πράξη αμυντικής αποτροπής στο πλαίσιο της αποστολής που έχει αναλάβει η χώρα.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι ελληνικοί Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία από το 2021, έπειτα από διμερή συμφωνία με το Ριάντ, και ότι ο ρόλος τους είναι αποκλειστικά αμυντικός. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει καθαρό πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο στην επιχείρηση αναχαίτισης, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε και στις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος είχε τονίσει νωρίτερα ότι η επιτυχής αναχαίτιση των δύο πυραύλων αποδεικνύει το αξιόμαχο των ελληνικών δυνάμεων και την εμπειρία που έχει αποκτήσει η συγκεκριμένη αποστολή τα τελευταία χρόνια. Η κυβερνητική γραμμή, επομένως, δίνει έμφαση τόσο στην επιχειρησιακή επάρκεια όσο και στον καθαρά αμυντικό χαρακτήρα της ελληνικής παρουσίας στη Σαουδική Αραβία.

Η τοποθέτηση Μαρινάκη έρχεται σε μια στιγμή που η δημόσια συζήτηση έχει μετατοπιστεί από την απλή παρουσία της ελληνικής συστοιχίας στην περιοχή, στο κατά πόσο η ενεργοποίησή της συνιστά εμπλοκή της χώρας σε ευρύτερη πολεμική σύγκρουση. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι αρνητική: σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η αποστολή είναι γνωστή στους πολίτες, έχει συμφωνηθεί εδώ και χρόνια και υπηρετεί μόνο ανάγκες άμυνας και αποτροπής.

Η ελληνική παρουσία με Patriot στη Σαουδική Αραβία στηρίζεται σε συμφωνία που υπεγράφη το 2021 για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων του βασιλείου. Ήδη από τότε η Αθήνα είχε παρουσιάσει την αποστολή ως στοιχείο στρατηγικής συνεργασίας με το Ριάντ και ως συμβολή στην περιφερειακή ασφάλεια. Αυτό ακριβώς το πλαίσιο επαναφέρει τώρα η κυβέρνηση, ώστε να αποσυνδέσει την αναχαίτιση των πυραύλων από κάθε ερμηνεία άμεσης ελληνικής πολεμικής εμπλοκής.

