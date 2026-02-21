Μαρινάκης: «Η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος» – Υποψηφιότητα, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και «τέλος στην ανωνυμία» στο διαδίκτυο

Με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και σαφή πολιτικά μηνύματα ενόψει εκλογών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, τονίζοντας πως «ο μόνος τρόπος να κριθεί ένας πολιτικός είναι από τους ίδιους τους πολίτες στις κάλπες».

Μιλώντας στον ιστότοπο Newsit, υπενθύμισε ότι στις προηγούμενες εκλογές, ως γραμματέας του κόμματος, δεν ήταν υποψήφιος σε κάποια περιφέρεια, αλλά περιόδευσε σε όλη τη χώρα με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία. Όπως ανέφερε, η απόφασή του να διεκδικήσει έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών ελήφθη σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναφερόμενος στο πολιτικό κλίμα στη Βουλή, έκανε λόγο για υποβάθμιση του επιπέδου της κοινοβουλευτικής συζήτησης, σημειώνοντας ότι «μπαχαλάκηδες δεν είναι μόνο όσοι σπάνε, αλλά και όσοι επιλέγουν την ένταση, τις ύβρεις και τον αποπροσανατολισμό». Ειδική αναφορά έκανε σε δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, λέγοντας πως τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν συνάδουν με θεσμική λειτουργία.

Για την τραγωδία των Τεμπών, υποστήριξε ότι γύρω από την υπόθεση «χτίστηκε μια απόπειρα παραπλάνησης της κοινής γνώμης», αναφερόμενος σε σενάρια που – όπως είπε – δεν επιβεβαιώθηκαν. Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει απαντήσει θεσμικά, ενώ άφησε αιχμές για πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης.

Σχετικά με το ενδεχόμενο πολιτικής καθόδου της Μαρίας Καρυστιανού, σημείωσε ότι ως μητέρα έχει «απόλυτο σεβασμό», ωστόσο, εφόσον προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος, θα κριθεί με πολιτικά κριτήρια, δηλαδή πρόγραμμα, πρόσωπα και προτάσεις διακυβέρνησης.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισήμανε ότι οι κυβερνήσεις κρίνονται από το αν αποκαλύπτουν και αντιμετωπίζουν φαινόμενα διαφθοράς και όχι από το αν αυτά εμφανίζονται επί των ημερών τους. Μίλησε για «νομιμότητα παντού» και ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας των θεσμών.

Στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία, σημειώνοντας ότι με 180 ψήφους μπορούν να προχωρήσουν σημαντικές θεσμικές αλλαγές. Όπως ανέφερε, η συναίνεση απαιτεί δύο πλευρές και η κυβερνητική πλειοψηφία έχει ήδη απλώσει το χέρι.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εξωτερική πολιτική, κάνοντας λόγο για επιτυχίες της κυβέρνησης σε ΑΟΖ, εξοπλιστικά προγράμματα και ενεργειακές συμφωνίες, ενώ υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη γεωπολιτική της θέση σε περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

Σε προσωπικό τόνο, χαρακτήρισε τον ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου «ηλεκτρική καρέκλα», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για θέση χωρίς ωράριο και με συνεχή ετοιμότητα. Παράλληλα, δήλωσε πως θα επιμείνει στην αντιμετώπιση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, διευκρινίζοντας ότι στόχος δεν είναι η φίμωση της κριτικής, αλλά η δυνατότητα ταυτοποίησης σε περιπτώσεις απειλών, συκοφαντίας και διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στα σενάρια συνεργασιών, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με κόμματα που αμφισβητούν βασικές επιλογές της χώρας, επαναλαμβάνοντας πως «η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος».

