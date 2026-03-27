Μαρινάκης: Η χώρα δεν χρειάζεται ένα νέο «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» σε πράσινη απόχρωση

27 Μαρ. 2026 22:41
Pelop News

«Είναι λυπηρό, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με τη σημερινή ομιλία του απέδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στον κόσμο και πέραν πάσης αμφιβολίας δεν έχει κατανοήσει ακόμα τις αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

«Η χώρα δεν αντέχει άλλο την αναπαραγωγή συνθημάτων του προηγούμενου αιώνα, ούτε χρειάζεται ένα νέο «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» σε πράσινη απόχρωση» τόνισε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Οι πολίτες «χόρτασαν» από ανέξοδες υποσχέσεις. Η κοινωνία ζητά σταθερότητα, προοπτική και ακόμα περισσότερες πολιτικές με αποτέλεσμα, όπως αυτές που εφαρμόζει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τελικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι έχει κολλήσει η βελόνα, αλλά ότι ο χρόνος για τον πρόεδρό του έχει σταματήσει πολλές δεκαετίες πίσω».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:06 iPhone: Οι 5 βασικές αλλαγές του iOS 26.4 – Νέα εργαλεία και AI
22:52 Κομισιόν: Κυβερνοεπίθεση στο Europa.eu με ενδείξεις διαρροής ευαίσθητων δεδομένων
22:41 Μαρινάκης: Η χώρα δεν χρειάζεται ένα νέο «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» σε πράσινη απόχρωση
22:30 «Ναυμαχία» στο Παιδικό με νίκη του ΝΟΠ επί της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
22:29 Καμπανάκι από τους μεταφορείς για την εκτόξευση των τιμών καυσίμων
22:17 Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο τρένο για Θεσσαλονίκη μετά από 2ωρη ταλαιπωρία
22:08 Ο Κώστας Βενετσάνος στην «Π»: «Οσο αντέχω, θα συνεχίσω!»
21:55 Μαρία Καρυστιανού: «Αναβολές και ανικανότητα υπονομεύουν τη δίκη για τα Τέμπη»
21:43 Πάτρα: Η δημοτική αρχή στην κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου – «Απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο»
21:31 Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με όρους οι 7 κατηγορούμενοι – Συνεχίζονται οι απολογίες
21:20 Καιρός: Συνεχίζονται οι βροχές το σαββατοκύριακο – Προειδοποίηση για νέα σοβαρή κακοκαιρία από 1η Απριλίου
21:12 Εξαρθρώθηκε συμμορία νεαρών που διέπραττε διαρρήξεις στην Πάτρα – Που είχαν «έδρα»
21:04 Ανδρουλάκης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Εκτός πραγματικότητας όποιος πιστεύει στα σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ»
20:56 Αχαΐα – Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανησυχία στην αγορά από την εκρηκτική αύξηση τιμών – Σχεδόν +30% σε λίγες ημέρες
20:48 Ακινητοποιήθηκε τρένο στην Οινόη – Εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη
20:40 Αφθώδης πυρετός: Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Τσιάρας
20:32 Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 14χρονος μαθητής με μαχαίρι 29 εκατοστών και στιλέτο πεταλούδα
20:24 Νέος Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς
20:10 Πανεπιστήμιο Πατρών: Η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών – Εμβληματικά έργα 15 εκ. ευρώ
20:08 Σιωπή και αναπάντητα ερωτήματα για τη 16χρονη Λόρα στο Βερολίνο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
