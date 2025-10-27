Μαρινάκης: «Η ΕΛΑΣ έχει επιχειρησιακό σχέδιο για τον Άγνωστο Στρατιώτη» – «Οι δράστες της επίθεσης στον Βορίδη θα βρεθούν στη φυλακή»

Με σαφές μήνυμα για την εφαρμογή του νόμου και την εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερωτήσεις για τον Άγνωστο Στρατιώτη και την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη.

27 Οκτ. 2025 13:41
«Η ΕΛΑΣ έχει επιχειρησιακό σχέδιο για τον Άγνωστο Στρατιώτη» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή θα εφαρμοστεί πλήρως και «χωρίς καθυστέρηση». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην επίθεση κατά του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, χαρακτηρίζοντας τους δράστες «εγκληματίες που πρέπει να βρεθούν στη φυλακή».

Αναφερόμενος στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Ισχύει ό,τι έχει ψηφιστεί και ό,τι προβλέπει η τροπολογία που έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Η ΕΛΑΣ έχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο που θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες ημέρες. Δεν θα αργήσει. Ο νόμος θα εφαρμοστεί – έχουμε εμπιστοσύνη στην ΕΛΑΣ».

Για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «η θέση των ανθρώπων αυτών είναι σε ένα κελί», εκφράζοντας βεβαιότητα ότι «θα υπάρξουν σύντομα συλλήψεις». «Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες και πρέπει να βρεθούν στη φυλακή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αν επιχειρείται να στηθεί νέο σκηνικό «αγανακτισμένων», ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι «ένα μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να αναβιώσει μέρες διχασμού». «Η κλιμάκωση της ρητορικής αυτής ξεκίνησε με αφορμή την τραγική επέτειο των Τεμπών. Δεν λέω ότι είναι ηθικοί αυτουργοί τα κόμματα αυτά, αλλά όταν σπέρνεις μίσος και τοξικότητα, θα θερίσεις τέτοιες εγκληματικές ενέργειες», τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ολοκλήρωσε δηλώνοντας πως «η επιβολή του νόμου είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας» και πως «δεν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη φασισμού από το να θέλεις να επιβάλεις τη γνώμη σου σε έναν συμπολίτη σου».
