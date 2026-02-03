Μαρινάκης: Η συνταγματική αναθεώρηση είναι ευθύνη όλων – Συναίνεση ή ιστορική αποτυχία

Με τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση να ανοίγει σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαράσσει τις κυβερνητικές γραμμές, μεταφέροντας το βάρος της ευθύνης στο σύνολο του πολιτικού συστήματος και θέτοντας ως διακύβευμα ένα Σύνταγμα στραμμένο στο μέλλον.

03 Φεβ. 2026 12:31
Καθώς η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση μπαίνει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι η επιτυχία ή η αποτυχία της διαδικασίας δεν βαραίνει μόνο την κυβέρνηση, αλλά το σύνολο του πολιτικού συστήματος.

Σε συνέντευξή του στο Action 24, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία που απαιτεί τις μεγαλύτερες υπερβάσεις και τη βαθύτερη συναίνεση. Όπως τόνισε, χωρίς ουσιαστική συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική αναθεώρηση, ούτε να επιτευχθεί ο στόχος ενός Συντάγματος που θα απαντά στις ανάγκες του μέλλοντος και όχι στις αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Υπενθύμισε ότι ιστορικά υπήρξαν στιγμές συνεννόησης, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την αναθεώρηση του 2001, όταν κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και αντιπολίτευση Νέας Δημοκρατίας κατέληξαν σε ουσιαστικές αλλαγές. Αντίθετα, έκανε λόγο για αρνητικό προηγούμενο το 2008, όταν –όπως ανέφερε– η αναδίπλωση του ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 16 οδήγησε σε μια ατελή και προβληματική διαδικασία. «Η ιστορία δείχνει τον δρόμο», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα δεν έχει την πολυτέλεια να αποφύγει τις μεγάλες αποφάσεις.

Η ευθύνη της αντιπολίτευσης και το στοίχημα της συναίνεσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι η προεκλογική περίοδος ευνοεί την πόλωση και την τοξικότητα, ωστόσο επέμεινε ότι η ευθύνη για την αναθεώρηση είναι συλλογική. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι συχνά επιλέγει τη στρατηγική της άρνησης και του τοξικού λόγου, χωρίς να καταθέτει συνεκτικές εναλλακτικές προτάσεις, υποστηρίζοντας ότι αυτή η τακτική δεν έχει αποδώσει πολιτικά.

Εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τη στάση του ΠΑΣΟΚ, παρά τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις του, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορεί να επιδείξει συναινετική στάση. Υπενθύμισε ότι στο παρελθόν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκαν σε κρίσιμες στιγμές για την παραμονή της χώρας στην Ευρώπη, κάτι που –όπως είπε– άνοιξε τον δρόμο για θετικές εξελίξεις.

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά τις εκλογές, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της Νέα Δημοκρατία παραμένει η αυτοδυναμία, την οποία χαρακτήρισε εφικτή και αναγκαία για τη σταθερότητα της χώρας. Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει απτό έργο να παρουσιάσει, από τις αυξήσεις μισθών και τη μείωση της ανεργίας έως τις επιλογές στην εξωτερική και ενεργειακή πολιτική.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι εφόσον οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά, υπάρχει συνταγματική υποχρέωση αναζήτησης εναλλακτικού τρόπου διακυβέρνησης, με μοναδικό δυνητικό συνομιλητή το ΠΑΣΟΚ. Εκτίμησε πάντως ότι το ΠΑΣΟΚ του Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποκλείσει εκ των προτέρων μια τέτοια συνεργασία, γεγονός που –κατά τον ίδιο– καθιστά την αυτοδυναμία μονόδρομο.

Εξωτερική πολιτική και ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στο διεθνές περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ και ενεργειακή πύλη προς την Ευρώπη. Επιβεβαίωσε ότι το τετ-α-τετ του Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται την επόμενη εβδομάδα και υπερασπίστηκε τη στρατηγική του διαλόγου με την Τουρκία, χωρίς εκπτώσεις σε «κόκκινες γραμμές».

Όπως είπε, η επιλογή αυτή έχει αποδώσει απτά αποτελέσματα για τη χώρα, σε αντίθεση με λογικές απομόνωσης και «εύκολου πατριωτισμού».

Εσωκομματικά και δημόσια διοίκηση

Απορρίπτοντας σενάρια εσωτερικής αντιπαράθεσης στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ενότητα της παράταξης παραμένει προτεραιότητα. Αναφερόμενος στη διαγραφή του Αντώνης Σαμαράς, ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν επιθυμητή, αλλά κρίθηκε αναγκαία λόγω υπέρβασης «κόκκινων γραμμών», κυρίως σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις απορροφητικότητας, ενώ αναγνώρισε τις δυσκολίες στο ΕΣΥ, τονίζοντας την ανάγκη για περισσότερα κίνητρα και περαιτέρω ενίσχυση των αποδοχών των υγειονομικών.

Στο πολιτικό πεδίο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η προεκλογική του δραστηριότητα στον Βόρειο Τομέα έχει ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο, παρουσιάζοντας τη δική του υποψηφιότητα ως εκπροσώπηση της νεότερης γενιάς και της μεσαίας τάξης.

