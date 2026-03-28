Μαρινάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 – Δεν εξετάζονται πρόωρες κάλπες»

Κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει κανονικά το 2027.

Μιλώντας στον Real FM, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν ακούει καν τέτοιες εισηγήσεις», τονίζοντας πως ακόμη κι αν διατυπωθούν σχετικές απόψεις, απορρίπτονται εξαρχής.

«Ανάγκη για σταθερότητα λόγω διεθνούς κρίσης»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε την απόφαση αυτή με το διεθνές περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι η συγκυρία απαιτεί πολιτική και οικονομική σταθερότητα.

Όπως ανέφερε, η κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καθιστά αναγκαία τη διατήρηση μιας σταθερής κυβέρνησης, ικανής να λαμβάνει άμεσα αποφάσεις τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

«Δεν θα εκμεταλλευτούμε δημοσκοπική άνοδο»

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν πιθανές πρόωρες εκλογές με δημοσκοπικά οφέλη, τονίζοντας ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν «ανεύθυνη».

«Δεν είναι Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν είναι Νέα Δημοκρατία να εκμεταλλεύονται την όποια δημοσκοπική άνοδο για να στήσουν κάλπες νωρίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στόχος η ολοκλήρωση της τετραετίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να κριθεί στο τέλος της τετραετίας για το συνολικό της έργο, τόσο για τις επιτυχίες όσο και για τις διορθωτικές κινήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά:

στην αύξηση του μέσου μισθού, που – όπως είπε – έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ

στην πορεία του κατώτατου μισθού προς τον στόχο των 950 ευρώ

στην υλοποίηση μεγάλων έργων που αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα

«Προτεραιότητα το εθνικό συμφέρον»

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η επιλογή της εξάντλησης της τετραετίας βασίζεται σε δύο άξονες: τη διασφάλιση της σταθερότητας σε μια περίοδο διεθνών κρίσεων και την ανάγκη η κυβέρνηση να λογοδοτήσει για το σύνολο της πολιτικής της.

«Δεν βάζουμε το δημοσκοπικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της χώρας», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



