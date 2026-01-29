Μαρινάκης: Σε εξέλιξη οι έρευνες για Βιολάντα και τροχαίο στη Ρουμανία – Επιστολική ψήφος, στέγη και ευλογιά στην ατζέντα

Στις εξελίξεις γύρω από την τραγωδία στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» και το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία με οπαδούς του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, παρουσιάζοντας παράλληλα βασικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε θεσμικό, κοινωνικό και αγροτικό επίπεδο.

Έρευνες για τη Βιολάντα και το τροχαίο στη Ρουμανία

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη η τεχνική έκθεση και η προανακριτική διαδικασία για τα αίτια της έκρηξης στη Βιολάντα, μετά τον εντοπισμό εκτεταμένης διαρροής προπανίου στο έδαφος, η οποία, σε συνδυασμό με σπινθήρα από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, φέρεται να συνέβαλε στο περιστατικό.

Για το τροχαίο στη Ρουμανία, σημείωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πρεσβεία συνεργάστηκαν άμεσα με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας υποστήριξη από την πρώτη στιγμή. Ανέφερε ότι δύο τραυματίες μεταφέρονται με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο τρίτος παραμένει στη Ρουμανία μετά από χειρουργική επέμβαση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Επιστολική ψήφος και Περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, που προβλέπει την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού και τη δημιουργία Εκλογικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες.

Η επιστολική ψήφος θα εφαρμοστεί από τις εκλογές του 2027 εφόσον εξασφαλιστεί αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη

Αναφορά έγινε και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται:

η επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης,

περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Α’ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης,

η εισαγωγή του προγράμματος «Κατασκευάζω–Νοικιάζω», με στόχο την αύξηση του αποθέματος προσιτής κατοικίας για μακροχρόνια μίσθωση.

Μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Κρίσιμο χαρακτήρισε το επόμενο τρίμηνο για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με έμφαση στην αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας. Σύμφωνα με τις επιστημονικές εισηγήσεις, ο μαζικός εμβολιασμός δεν θεωρείται ενδεδειγμένος σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Γαλλίδας υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τη Γαλλίδα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βολταρέν.

