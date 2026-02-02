Μαρινάκης: Συνταγματική Αναθεώρηση με μέγιστη συναίνεση για νέο μοντέλο διακυβέρνησης

Τη βούληση της κυβέρνησης για μια Συνταγματική Αναθεώρηση με ευρεία συναίνεση και σαφή προσανατολισμό σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λίγη ώρα μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας.

Όπως τόνισε, στόχος δεν είναι μια τυπική ή διεκπεραιωτική αναθεώρηση, αλλά μια βαθιά θεσμική συζήτηση που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές με τη μέγιστη δυνατή πολιτική συναίνεση. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μαρινάκης ανέλυσε τέσσερα βασικά σημεία που, όπως είπε, συνθέτουν τον πυρήνα της κυβερνητικής πρότασης.

Πρώτον, η ανάγκη να υπάρξουν συνταγματικές δικλίδες ώστε η χώρα να μην οδηγηθεί ξανά σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, αποτρέποντας την ψήφιση προϋπολογισμών που παράγουν υπερβολικά ελλείμματα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η περίοδος του «δώστα όλα» θα πρέπει να παραμείνει στο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι τα κόμματα του κεντρώου χώρου καλούνται να αναμετρηθούν με την ιστορία τους.

Δεύτερον, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι η παραπομπή κυβερνητικών στελεχών στη Δικαιοσύνη δεν πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από τους εκάστοτε κομματικούς συσχετισμούς.

Τρίτον, αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτέλεσε επί μακρόν ευρωπαϊκή εξαίρεση, με χαμένες ευκαιρίες στο παρελθόν, όπως το 2008.

Τέταρτον, έκανε αναφορά στις αλλαγές που αφορούν την ηγεσία της Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της θεσμικής ανεξαρτησίας της.

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε επίσης στο ζήτημα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια πολιτική μάχη που θα δείξει αν η χώρα κοιτά προς το 2030 ή παραμένει εγκλωβισμένη στο παρελθόν. Όπως ανέφερε, η συζήτηση για την αξιολόγηση και τη μονιμότητα πρέπει να συνδεθεί ευθέως με το Σύνταγμα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, με δήλωσή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε επισήμως τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, επισημαίνοντας ότι το Σύνταγμα του 1975 εξασφάλισε επί δεκαετίες πολιτική σταθερότητα, παραμένει όμως ένα κείμενο του 20ού αιώνα που χρειάζεται τολμηρές τομές.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αναθεώρηση του άρθρου 86, στην αξιολόγηση στο Δημόσιο, στην αναθεώρηση του άρθρου 16, στην καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη μεγαλύτερη συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα πρέπει να είναι γενναία και να περιλαμβάνει δικλείδες που θα εγγυώνται τη δημοσιονομική ισορροπία, τη συνεπή κυβερνητική δράση και την αξιοπιστία των κομματικών δεσμεύσεων, ώστε η χώρα να μην επιστρέψει σε πρακτικές λαϊκισμού.

Όπως επισημάνθηκε, η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης αποτελεί κομβική στιγμή για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου υποδείγματος διακυβέρνησης και, όπως τονίστηκε, η ευθύνη για την επιτυχία της βαραίνει το σύνολο της Εθνικής Αντιπροσωπείας, με στόχο τη διαμόρφωση ευρύτερων συναινέσεων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



