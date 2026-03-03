Μαρινάκης: Τι είπε για Κύπρο, Σούδα και επαναπατρισμό Ελλήνων

Η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο αποτέλεσε, σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, πράξη στήριξης προς το κυπριακό κράτος. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά FM», η κίνηση αυτή προέκυψε κατόπιν επικοινωνίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι Ελλάδα και Κύπρος διατηρούν κοινή στάση σε σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του Κυπριακού, και τόνισε πως η Αθήνα ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα στήριξης. Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο ελήφθη η απόφαση.

Θέματα ασφάλειας και διεθνείς πρωτοβουλίες

Αναφορικά με τη Σούδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, ένδειξη που να δημιουργεί λόγους ανησυχίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι έχει ενισχυθεί η επιτήρηση κρίσιμων στόχων λόγω της ευρύτερης διεθνούς συγκυρίας.

Σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη ένταξη της Ελλάδας στην πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή «πυρηνική ομπρέλα» που έχει προτείνει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η χώρα προτίθεται να συμμετάσχει και ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν το προσεχές διάστημα.

Επιστροφή Ελλήνων από χώρες του Κόλπου

Σχετικά με τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ξεκινά η διαδικασία επαναπατρισμού όπου αυτό είναι εφικτό, δηλαδή σε περιπτώσεις όπου επιτρέπονται οι πτήσεις. Όπως διευκρίνισε, η διαδικασία θα συνεχίζεται ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται σε κάθε εναέριο χώρο.

Κάλεσε, επίσης, τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές αυτές ή τους συγγενείς τους να επικοινωνούν με το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω των διαθέσιμων στοιχείων επικοινωνίας, προκειμένου να δηλώνεται η παρουσία και το αίτημα επιστροφής.

Θεσμικές επαφές και πολιτικές εξελίξεις

Για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι πρόκειται για θεσμική ενημέρωση σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εξελίξεων, διευκρινίζοντας ότι ορισμένα ζητήματα απαιτούν συζήτηση σε κλειστό πλαίσιο.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο λήψης μέτρων στήριξης λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν τίθεται σχετικό ζήτημα, ωστόσο εφόσον υπάρξει ανάγκη στήριξης νοικοκυριών ή επιχειρήσεων, η κυβέρνηση θα εξετάσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις.

Τέλος, σχετικά με ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ότι, εφόσον υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις, οι πολιτικές εξελίξεις θα κριθούν από τους πολίτες στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών.

