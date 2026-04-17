Market Pass 2026: Επιστρέφει με άυλα voucher και αναδρομικά έως 1.200 ευρώ

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το νέο Market Pass, με την κυβέρνηση να εστιάζει στην ενίσχυση των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από την ακρίβεια. Το νέο πρόγραμμα, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το προσεχές φθινόπωρο, θα απευθύνεται σε χιλιάδες δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και πολίτες σε κατάσταση ακραίας φτώχειας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η μηνιαία ενίσχυση θα ξεκινά από τα 40 ευρώ, ποσό που θα προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε νοικοκυριού. Το στοιχείο που διαφοροποιεί το νέο Market Pass είναι η πρόβλεψη για αναδρομικά έως και 30 μηνών (από τον Μάρτιο του 2024), καλύπτοντας το κενό που άφησε η παύση του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Ενδεικτικά, τα αναδρομικά ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

6 μήνες: 240€

12 μήνες: 480€

24 μήνες: 960€

30 μήνες: 1.200€

Άυλη κάρτα

Η ενίσχυση θα παρέχεται με τη μορφή ψηφιακού κουπονιού (voucher) διάρκειας έξι μηνών, το οποίο θα αποθηκεύεται στο κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου. Η χρήση του θα είναι αποκλειστική για την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία και λαϊκές αγορές. Σημειώνεται ότι το voucher δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορά προϊόντων καπνού, αλκοόλ ή για ανάληψη μετρητών.

Δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα εντάσσονται αυτόματα οι σημερινοί λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς και όσοι το λάμβαναν την 1η Μαρτίου 2024. Επίσης, πρόσβαση θα έχουν πολίτες με βεβαίωση ακραίας φτώχειας από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας με κωδικούς Taxisnet, ενώ η οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος αναμένεται εντός του καλοκαιριού.

Πηγή: Ημερησία

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



